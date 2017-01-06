Otomotivte 2016 yılının lideri belli oldu

ODD verilerine göre 2016 yılında otomobil sektörünün satış rakamları açıklandı.Buna göre 2016 yılının en çok otomobil markası 134.535 adet ile Volkwagen oldu.2016 yılında Volkwagen 101.763 adet binek otomobil,32.772 adet hafif ticari araç ve toplam 134.535 adet araç satışı ile liderliği kimseye kaptırmadı.
İkinci sırada ise 106.616 adet binek ototmobil,64.194 adet hafif ticari araç olmak üzere toplam 121.707 araç satışı ile Renault aldı.
Bu ikiliyi Ford 41.370 adet otomobil,68.234 adet hafifi ticari 68.234 adet hafif ticari ,toplam 109.604 adetle 3.cü sırada takip ederken,
Fiat 52.369 adet otomobil ,53.737 adet hafif ticari araç,toplam 106.106 adetle dördüncü sırada yer aldı.
Yerli üretim olarak baktığımızda ise birinci sırayı Fiat 49.266 adet otomobil,47.852 adet hafif ticari ,toplam 97.118 adet satışla ilk sırada yer aldı.İkinci sırayı Ford 7.917 adet otomobil,63.356 adet hafif ticari,toplam 71.273 adet satışla yer aldı.Üçüncü sırada ise Renault 64.194 adet otomobille yer aldı.
İthalotomobil lüks seğmentte ise Mercedes liderliğini kaptırmadı.
32.666 adet otomobil ile birinci sırada yer alırken,onu 27.166 adet otomobille BMW takip etti.Audi 22.005 adetle üçüncü sırada yer aldı.
ODD verilerine göre 2016 yılında otomotiv pazarı %4.3 artarken ,hafif ticari araç pazarı %6.5 azaldı.Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2016 yılında bir önceki yıla göre %1,62 artarak 983.720 adet olarak gerçekleşti. 2015 yılında 968.017 adet toplam pazar gerçekleşmişti. Otomobil satışları, 2016 yılında bir önceki yıla göre %4,32 artarak 756.938 adete ulaştı.
2015 yılında 725.596 adet satış gerçekleşmişti. Hafif ticari araç pazarı, 2016 yılında geçen yıla göre %6,45 oranında azalarak 226.782 adete geriledi.
Geçen yıl 242.421 adet satış gerçekleşmişti. 2016 yılı Aralık ayı sonu itibari ile 1600cc altındaki otomobil satışlarında %4,92 artış, 1600- 2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında %2,53 ve 2000cc üstü otomobillerde de %35,73 azalış izlendi. 2016 yılında 44 adet elektrikli ve 1.010 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 2016 yılı Aralık ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya %44,57 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 337.375 adet ile sahip oldu
2016 yılı Aralık ayı sonunda dizel otomobil satışlarının payı %61,51’e geriledi ve otomatik şanzımanlı otomobillerin payı %57,27’ye yükseldi.