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31 Aralık 2016 Cumartesi 15:24

Otoyol ve Boğaz köprüleri zamlandı

Karayolları Genel Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklama ile otoyol ve Bogaz Körprülerinin zamlandığını açıkladı.

Otoyol ve Boğaz köprüleri zamlandı
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Otoyol ve Boğaz köprüleri zamlandı

Karayolları Genel Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklama ile otoyol ve Bogaz Körprülerinin zamlandığını açıkladı.
   Yapılan açıklama şöyle denildi.”Daha ekonomik, güvenli ve daha kısa sürede ulaşım imkanı sağlayan erişime kontrollü otoyolların; yapım, bakım ve işletme maliyetleri diğer karayolu ulaşım sistemlerine göre daha yüksektir.Boğaz köprülerine büyük bakım onarımın yapılması, işçilik ve malzeme fiyatlarındaki artışlar ve bakım-işletme maliyetindeki yükselmeler ve 2017’deki tahmini ÜFE oranı da göz önüne alınarak, duyulan gereklilik üzerine üçretli hizmet veren otoyollarda 3 Ocak 2016’dan beri uygulanmakta olan geçiş üçretlerinde yeni bir düzenleme yapılmış otoyol üçretleri ortalama yüzde 15, Boğaz köprüleri geçiş oranı ise ortalama yüzde 48 oranında arttırılmıştır. Motosikletler 6. Sınıf HGS abonesi olmak şartıyla 1. Sınıf ücretin yarısı ile otoyol ve Boğaz Köprüsü ücret toplama istasyonlarından geçiş yapmaya devam edecektir. Buna göre otoyollarda en yakın mesafe geçiş ücreti 2.25 TL, en uzak mesafe ücreti 20 TL, Boğaz Köprüleri otomobil geçiş ücretleri ise 7 TL olarak belirlenmiştir"  
 
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ZamBoğaz KörüleriOtoyol
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