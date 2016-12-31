Otoyol ve Boğaz köprüleri zamlandı

Karayolları Genel Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklama ile otoyol ve Bogaz Körprülerinin zamlandığını açıkladı.Yapılan açıklama şöyle denildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklama ile otoyol ve Bogaz Körprülerinin zamlandığını açıkladı.