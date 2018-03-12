Prefabrik Yapı, üniversite öğrencileri ile bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Prefabrik Yapı AŞ Genel Müdürü Mustafa Tolunay, Kastamonu Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta öğrencilerle bir araya geldi.

Hekim Holding'den yapılan açıklamaya göre, Tolunay, Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'nce (Türkiye İMSAD) üniversite öğrencilerinin iş hayatına hazırlanması amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrencilere hitap etti.

"Sürdürülebilir Yapılar", "BIM (Yapı Bilgi Modeli)" ve "Endüstri 4.0" başlıkları taşıyan genel bir sunum yapan Tolunay, öğrencilere bazı tavsiyelerde bulundu.

Tolunay, konuşmasında, öğrenciler için geleceğin meslekleri arasında gösterilen hazır yapı (modüler yapı, ön üretimli yapı) sektörünü, Türkiye'de ve gelişmiş dünya ülkelerinde prefabrik yapının önemini, bilim, ekonomi ve mühendisliğin bir arada olması gerekliliğini, sanayi-üniversite iş birliğini, sürdürülebilirlik ekseninde prefabrik yapıları, genç meslektaşlardan ve yeni mezunlardan beklentileri, prefabrik yapılarla ilgili iş imkanlarını anlattı.

Mustafa Tolunay, sektörle ve ürünlerin geleceği ile ilgili öğrencilerin sorularını yanıtladı.



