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07 Şubat 2017 Salı 12:52

PTT 2.500 personel alacak

Ulaştırma ,Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmey Arslan PTT'nin  2.500 personel işe alacağını açıkladı.

PTT 2.500 personel alacak
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PTT 2.500 personel alacak
Ulaştırma ,Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmey Arslan PTT'nin  2.500 personel işe alacağını açıkladı.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan merakla beklenen açıklamayı yaptı. Bakan Arslan, PTT’ye personel alımı yapılacağını duyurdu. Bu kapsamda PTT’de 2 bin 500 yeni personel istihdam edilecek.
Bakan Arslan konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: Bu çerçevede de 2017 yılı içerisinde 2 bin 500 personel alacağız ve önümüzdeki hafta büro, gişe ve dağıtıcı memurlar olmak üzere İstanbul'da 500 kişinin alım sürecini başlatıyoruz, başvuruları alacağız, yıl içerisinde de 2 bin 500'e tamamlayacağız bu kadroyu ki güçlenen PTT'nin daha da büyüyebilmesi ve güçlenebilmesi adına kadromuzu arttırmış olacağız.
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PTT2.500 Personel Alımı
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