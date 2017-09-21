Renault Kangoo'nun binek versiyonu tanıtıldı

İSTANBUL (AA) - Renault Kangoo, yeni binek versiyonuyla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Şirket açıklamasında, Renault marka kimliğinin izlerini taşıyan Kangoo'nun 1.5 dCi 90 bg ve 1.5 dCi 110 bg motor seçenekleriyle müşterilerinin günlük yaşamını kolaylaştırdığı belirtildi.

Binek Kangoo'nun ticari taksi olarak kullanılabilmesi ise aracın en önemli özelliklerinin başında yer alıyor.

88 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulan Renault Kangoo bineğe sahip olmak isteyen müşteriler Renault'un eylül ayında sunduğu Yarısını Şimdi, Kalanı 2018'de Öde kampanyasından da yararlanabiliyor.

Araç bedelinin yarısının satın alım sırasında nakit ya da takas ile ödendiği, kalan tutarın yüzde 1,19 sabit faiz oranı ile maksimum 48 aya kadar kredilendirildiği kampanyada kredi taksit ödemeleri de Ocak 2018'de başlıyor. Bu kampanyadan faydalanmayan müşteriler için ise 20 bin lira peşin, 12 aya kadar sıfır faiz seçenekleri sunuluyor.

Daha fazla kredi ve vade taleplerinde, 48 aya kadar yüzde 0,99 sabit faiz oranı bulunuyor. Renault Kangoo Binek, müşterilerine gerekli kriterlere uyulması halinde ÖTV muafiyetinden yararlanma imkanı da tanıyor.

