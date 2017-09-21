Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
105190
ALTIN
146.357
DOLAR
3.5148
STERLİN
4.7421
EURO
4.1844
Ali Koç başkanlık için ilk adımı atıyor
Ali Koç başkanlık için ilk...
Real Madrid ligde ilk yenilgisini aldı
Real Madrid ligde ilk yenilgisini...
Efsane antrenör Ivkovic jübile yaptı
Efsane antrenör Ivkovic jübile yaptı
UEFA Uluslar Ligi'nin formatı onaylandı
UEFA Uluslar Ligi'nin formatı onaylandı
Fas'ta Türk sporculardan Türkiye rekoru
Fas'ta Türk sporculardan Türkiye rekoru

Renault Kangoo'nun binek versiyonu tanıtıldı

- Renault Kangoo, yeni binek versiyonuyla müşterilerin beğenisine sunuluyor

Renault Kangoo'nun binek versiyonu tanıtıldı

- Renault Kangoo, yeni binek versiyonuyla müşterilerin beğenisine sunuluyor

21 Eylül 2017 Perşembe 10:38
Renault Kangoo'nun binek versiyonu tanıtıldı

İSTANBUL (AA) - Renault Kangoo, yeni binek versiyonuyla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Şirket açıklamasında, Renault marka kimliğinin izlerini taşıyan Kangoo'nun 1.5 dCi 90 bg ve 1.5 dCi 110 bg motor seçenekleriyle müşterilerinin günlük yaşamını kolaylaştırdığı belirtildi.

Binek Kangoo'nun ticari taksi olarak kullanılabilmesi ise aracın en önemli özelliklerinin başında yer alıyor.

88 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulan Renault Kangoo bineğe sahip olmak isteyen müşteriler Renault'un eylül ayında sunduğu Yarısını Şimdi, Kalanı 2018'de Öde kampanyasından da yararlanabiliyor.

Araç bedelinin yarısının satın alım sırasında nakit ya da takas ile ödendiği, kalan tutarın yüzde 1,19 sabit faiz oranı ile maksimum 48 aya kadar kredilendirildiği kampanyada kredi taksit ödemeleri de Ocak 2018'de başlıyor. Bu kampanyadan faydalanmayan müşteriler için ise 20 bin lira peşin, 12 aya kadar sıfır faiz seçenekleri sunuluyor.

Daha fazla kredi ve vade taleplerinde, 48 aya kadar yüzde 0,99 sabit faiz oranı bulunuyor. Renault Kangoo Binek, müşterilerine gerekli kriterlere uyulması halinde ÖTV muafiyetinden yararlanma imkanı da tanıyor.

Anahtar Kelimeler:
Renault Kangoo
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Tarlaların Dev Adamları Projesi"ne Genç Baykuş Ödülü
Dolar/TL Fed sonrası yükselişe geçti
Dolar/TL Fed sonrası yükselişe geçti
Norveçli Statkraft, Çetin HES'i Limak'a sattı
Norveçli Statkraft, Çetin HES'i Limak'a sattı
Türkiye'de 7 kişiye 1 otomobil düşüyor  
Türkiye'de 7 kişiye 1 otomobil düşüyor  
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Nijerya Emniyeti'nin tercihi Karmod kabin
Nijerya Emniyeti'nin tercihi Karmod kabin
"Eksilen dişler hemen tamamlanmalı"
Başak Traktör ilk beşi hedefliyor
Başak Traktör ilk beşi hedefliyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim