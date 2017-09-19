Renault Trucks'tan İzmir'de yeni servis noktası

İZMİR (AA) - Renault Trucks 16'ıncı servis noktasını İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde açtı.

Açılışta konuşan Renault Trucks Genel Müdürü Sebastien Delepine, ticari araçların sektöründe görevlerine kesintisiz devam etmesi gerektiğini söyledi.

Şirket olarak Türkiye'de ticari araçlar pazarında Avrupalı ticari araç markaları arasında ilk üç içerisinde olmayı hedeflediklerini belirten Delepine, "Tabii ki bu hedeflere sadece satış yaparak ulaşmanız mümkün değil. Sattığınız araçların da arkasında duruyor olmanız önemli. Ticari araçlar sektöründe aracın özellikleri ve iş döngüsü için sunacağı verimlilik ve performans kadar bunun sürdürülebilirliği de önemlidir." dedi.

Renault Trucks olarak, müşterilere özel satış sonrası hizmetler sunduklarını aktaran Delepine, araçların daha fazla yolda olmasının yanında ikinci el değerlerini de koruduklarını dile getirdi.

Türkiye genelinde 20 binin üzerinde Renault Truckslerinin aktif olarak hizmet verdiğini açıklayan Delepine, ayda ortalama 6 bin civarında aracın yetkili servislerde hizmet gördüğünü kaydetti.

Delephine, "Tüm dünyadaki Renault Trucks standartlarına uygun şekilde dizayn edilen servislerimizde öncelikle müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak adına, parça bulunabilirliği, doğru teslimat ve ilk seferde doğru onarım gibi konularda kesintisiz olarak çalışıyor ve tüm çalışmaların sonuçlarını yakından takip ediyoruz." diye konuştu.

Şirketin yetkili servislerinden Özmutlubaş Otomotiv'in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mutlubaş da İzmir Pınarbaşı merkez şubelerinden sonra Kemalpaşa'da ikinci tesislerini açtıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Açılışını yaptığımız Renault Trucks Kemalpaşa bayimizden sonra Denizli'de de yeni tesisimizi hizmete sunacağız. Böylece üç ayrı satış ve satış sonrası hizmeti verecek bayi noktalarımız ile Ege'de gücümüzü artıracağız. İzmir Kemalpaşa'da bulunan yeni tesisimiz 10 bin metrekarede 2 bin 200 metrekare servis, 800 metrekare yönetim alanı olmak üzere 3 bin metrekare kapalı alana sahip. 7 bin metrekare açık alan ise servis park ve 2'nci el satış alanı olarak kullanılacak."



Açılış törenine Renault Trucks Finans Direktörü İpek Puntar, Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu ve Pazarlama Direktörü Şebnem Uygurtürk'ün yanı sıra Renault Trucks çekici ve kamyonlar ile hizmet sunan çok sayıda firma da katıldı.











