Renault’ta yedek lastik ilave ücret

Ülkemizde en çok satan araçların baiında gelen Renault son dönemde uyguladığı satış politikası ile müşterilerini şaşırttı.Tü Renault modellerinde her zaman standart olarak sunulan yedek lastik artık ekstra ücretle veriliyor.

Renault araç almak isteyenler araçları için gerekli olan yedek lastiklerine ilave ücret ödemek zorunda kalıyorlar.Renault Showroom’larında satışa sunulan araçların tanıtım,özellik ve fiyat gösteren panolarda artık yedek lastik fiyatı da yazılıyor.Birçok araçta standart olarak verilen yedek lastiklerin Renault modellerinde ücretle verilmesi Renault kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.Bedeli, 300-400 TL arasında belirtilen yedek lastik veya lastik tamir kitinin para ile sunulması tepki çekti.

Mevcut aracın üzerindeki lastiklerin bazı otomobil firmalarında olduğu gibi lastiklerin patlamaya dayanıklı özel üretim olup olmadığı sorusuna ise yetkili bayilerden aldığımız yanıt böyle bir özellik olmadığı yönünde oldu.Renault kullanıcıları yeni almak istedikleri araçlarda bu uygulamanın son derece itici olduğunu ve fiyatın içinde bu rakamın çözülebileceğini milyon TL’lik araçlarda 300-400 TL’nin aranmaması gerektiğini ve araç aldıktan sonra ilave ücret vererek yedek lastik almanın hiçbir anlamı olmadığını dile getiriyorlar.

