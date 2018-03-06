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Rusya'ya ihracatta Türkiye'den resmi adım

Rusya'nın Türkiye'den biber, patlıcan, marul, nar ve kabak ithalatı yasağını kaldırmasının ardından, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca il müdürlüklerine yapılması gerekenlere ilişkin talimat gönderildi.

Rusya'ya ihracatta Türkiye'den resmi adım

Rusya'nın Türkiye'den biber, patlıcan, marul, nar ve kabak ithalatı yasağını kaldırmasının ardından, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca il müdürlüklerine yapılması gerekenlere ilişkin talimat gönderildi.

06 Mart 2018 Salı 14:26
Rusya'ya ihracatta Türkiye'den resmi adım

ANKARA (AA) - Rusya'nın Türkiye'den biber, patlıcan, marul, nar ve kabak ithalatı yasağını kaldırmasının ardından, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca bugün itibarıyla il müdürlüklerine bu kapsamda dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin bildirimde bulunuldu.

Rusya, Türk hava sahasını ihlal eden Rus savaş uçağının düşürülmesinin ardından, 1 Ocak 2016 itibarıyla bazı ekonomik yaptırımlara giderek, Türkiye'den domates, portakal, elma gibi ürünlerin yanı sıra biber, patlıcan, marul, nar, kabak ile tavuk ve hindi eti ithalatına da yasak getirmişti. İlişkilerin normalleşmesiyle ürünlerdeki ithalat yasağı kademeli olarak kaldırılmaya başlanmıştı.

Geçen hafta Rus Gıda Güvenliği Kurumu Rosselkhoznadzor'un Basın Sözcüsü Yuliya Melano, 5 Mart'tan itibaren Türkiye’den biber, patlıcan, marul, nar ve kabak ithalatına izin verileceğini duyurmuştu. Resmi işlemlerin ardından Türkiye'de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ilk adım bugün atıldı.

Rusya, bu süreçte herhangi bir olumsuzluk yaşanmamasını göz önünde bulundurarak, dün itibarıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının güvencesi altındaki tüm işletmelerden gelen nar ürünleri, patlıcan, biber, marul, bal kabağı ve kabak ithalatına izin verdi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, il müdürlüklerine gönderilen yazı ile konuya ilişkin gerekli bildirimde bulunuldu. Ayrıca İhraç edilecek ürünlere ait Bitki Sağlık Sertifikası'nın (BSS) "İlave beyan" bölümüne ürünlerin üreticisinin belirtilmesi şartı konuldu.

Ürün kontrolleri hassasiyetle yürütülecek

Bakanlıkça, il müdürlüklerine, konuya esas ürünlerin sevkiyatında gerekli işlemler ve ürün kontrolünün Rusya'nın kriterleri doğrultusunda hassasiyetle yürütülmesi ve BSS'nin ek beyan bölümünde ürüne ait ek deklarasyonların eksiksiz olarak belirtilmesi konusunda talimat verildi.

Rusya'ya ambargo öncesinde 2015 sonu itibarıyla biber ihracatı 11,2 milyon dolar, patlıcan ihracatı 4,6 milyon dolar, marul ihracatı 2,2 milyon dolar, nar ihracatı 35,3 milyon dolar, kabak ihracatı da 16,7 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.

Türkiye bu kararla birlikte yaklaşık 70 milyon dolarlık pazarı yeniden kazanmış olacak.

Anahtar Kelimeler:
BiberEkonomiKabakNarPatlıcanRusya
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