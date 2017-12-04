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Savunma sanayisinde 'güdüm' başarısı

Mevcut genel maksat bombalarına hassas vuruş ve uzun menzil yeteneği kazandıran Kanatlı Güdüm Kiti'nin seri üretimi başladı.

Savunma sanayisinde 'güdüm' başarısı

Mevcut genel maksat bombalarına hassas vuruş ve uzun menzil yeteneği kazandıran Kanatlı Güdüm Kiti'nin seri üretimi başladı.

04 Aralık 2017 Pazartesi 15:22
Savunma sanayisinde 'güdüm' başarısı

ANKARA

Güdümsüz genel maksat bombalarına güdüm ve uzun menzil yeteneği kazandırmak üzere geliştirilen Kanatlı Güdüm Kiti’nin (KGK) seri üretimine başlandı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan (TÜBİTAK) yapılan yazılı açıklamaya göre, Savunma Sanayii Araştırma Geliştirme Enstitüsü (TÜBİTAK SAGE), savunma sanayisinde geliştirdiği önemli projelerle Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet etmeye devam ediyor.

TÜBİTAK SAGE tarafından tasarımı ve F-4/F-16 platformlarına sertifikasyonu tamamlanan, uçaktan bırakılan güdümsüz genel maksat bombalarına güdüm ve uzun menzil yeteneği kazandırmak üzere geliştirilen KGK'nin seri üretimine başlandı.

Mevcut genel maksat bombalarına hassas vuruş ve uzun menzil yeteneği kazandıran KGK, her türlü hava koşulunda kullanılabiliyor. Milli imkanlarla geliştirilen ve üretilen KGK silah sistemi, sahip olduğu özelliklerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Türk savunma sanayisinin dışa bağımlılığını azaltma, savunma sanayisinin millileşme çalışmaların önemli bir örneğini oluşturuyor.

Mevcut güdümsüz 1000 lb’lik MK-83 ve 500 lb'lik MK-82 genel maksat bombalarını havadan karaya atılan uzun menzilli akıllı mühimmata çeviren KGK’nın üretim faaliyetleri başta Kale Grubu olmak üzere birçok savunma sanayisi kuruluşu ile birlikte yürütüldü. TÜBİTAK SAGE, bu üretimlerde rol alan alt yükleniciler ile savunma sanayisinin gelişmesine katkıda bulundu.

KGK silah sistemi tasarımı, entegrasyonu ve üretimlerini başarıyla tamamlayan TÜBİTAK SAGE, ayrıca KGK’da kullanılan ısıl pil ve bazı piroteknik bileşenler gibi kritik alt sistemlerin tasarım ve üretimlerini de milli imkanlar ile kendi altyapılarında gerçekleştirdi.

Muhabir: Göksel Yıldırım

Anahtar Kelimeler:
EkonomiKanatlı Güdüm KitiSavunma SanayisiTÜBİTAK SAGE
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