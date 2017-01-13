Ekonomi:
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13 Ocak 2017 Cuma 16:09

Son dakika zam; Benzin ve motorine büyük zam

Akaryakıt dağıtım şirketleri, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorine zam yaptı.

Son dakika zam; Benzin ve motorine büyük zam
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Son dakika zam; Benzin ve motorine büyük zam



Akaryakıt dağıtım şirketleri, benzine 15, motorine 13 kuruş zam yaptı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zam ile benzinin litre fiyatı ortalama İstanbul'da 5,24 liradan 5,39 liraya, Ankara'da 5,29 liradan 5,44 liraya, İzmir'de ise 5,26 liradan 5,41 liraya yükselecek.

Motorinin litre fiyatı ise ortalama İstanbul'da 4,56 liradan 4,69 liraya, Ankara'da 4,61 liradan 4,74 liraya, İzmir'de de 4,58 liradan 4,71 liraya çıkacak.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

 
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Benzin ve Motorine zam
Benzin ve Motorin fiyatları bu akşam zamlanıyor.Benzin böylelikle bir hafta 2 kere zam görmüş olacak.

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