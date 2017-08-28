Sri Lanka'nın çay harmanı Türkiye'yi çay merkezi yapacak

ANKARA (AA) - Sri Lanka’nın Ankara Büyükelçisi Pakeer Mohideen Amza, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Sri Lanka'nın uluslararası ticaretten sorumlu Devlet Bakanı Sujeewa Senasinghe'nin temasları ve "Türk ve Sri Lanka çayını harmanlama" önerisine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Senasinghe'nin ziyareti sırasında iki ülkenin ekonomik ilişkilerinde öne çıkan konuları ele aldıklarını aktaran Amza, "Ülkelerimiz arasında şu an 200 milyon dolar civarında olan ticaret hacminin 2020'ye kadar 500 milyon dolara çıkarılması üzerinde durduk ve bu konuda anlaştık." ifadelerini kullandı.

Amza, görüşmelerde iki ülke ticaretinde karşılaşılan sorunları ve çözümlerini de konuştuklarını anlatarak,Türkiye ve Sri Lanka arasında 14 anlaşmanın beklemede olduğunu, bunlardan iki ülke ticaretinde temel olan çifte vergilendirmenin önlenmesi, yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması ile gümrük konularında iş birliğine ilişkin en az 3 anlaşmanın tamamlanmasını kararlaştırdıklarını söyledi.

İki ülkenin üzerinde durduğu konulardan birinin de çay olduğuna işaret eden Amza, "Sri Lanka çayı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sevilmekte. Bildiğim kadarıyla Türkiye, kişi başına düşen 3,6 kilogramla dünyada en çok çay tüketen ülke. Çay ithalatına uygulanmakta olan yüzde 145 düzeyindeki yüksek vergi Sri Lanka’dan Türkiye’ye yapılan çay ihracatında yaşanan bir zorluk." diye konuştu. "Rekabet değil işbirliği istiyoruz"

Amza, bu verginin Türk yerel çay sanayisini korumaya yönelik olduğunun bilincinde olduklarının altını çizerek, ancak Türkiye’nin 259 bin metrik ton düzeyinde olan çay üretiminin ülkenin yerel tüketimini karşılamaya yetmediği değerlendirmesinde bulundu.

Sri Lanka'nın çay sektöründe Türkiye’nin bir rakibi gibi algılandığına dikkati çeken Amza, "Şunu temin etmek isterim ki biz Türk çay sanayinden geçimi sağlayan 240 bin aileyi olumsuz etkileyecek bir çözüm istemeyiz. Ümidimiz ve arzumuz rekabet etmek değil, işbirliği yaparak karşılıklı fayda sağlayacak bir sonuç elde etmek. İki ülkenin çay sektörleri arasındaki görüşmeler kazan-kazan yaklaşımı içerisinde seyretmekte." dedi.

Türk çay sektörünün temsilcileriyle de temaslarda bulunduklarını bildiren Amza, "Sri Lanka çayı getirilirse burada Türk çayıyla harmanlanabilir ve buradan diğer ülkelere ihraç edilebilir. Böylelikle Türkiye, çay ithal eden ülke olmaktan çıkar, ihraç eden ülke de olur. Türkiye, Sri Lanka çayının da desteğiyle Avrupa ve Asya arasında bir çay merkezi olabilir." diye konuştu.