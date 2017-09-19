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TAV Havalimanları'nın yeni ortaklık yapısı yayımlandı

İSTANBUL (AA) - TAV Havalimanları Holding AŞ (TAV) ortaklarından Tepe İnşaat Sanayi AŞ ve Sera Yapı Endüstrisi ve Ticaret AŞ'nin hisse devirleri sonrasında TAV'ın yeni ortaklık yapısı yayımlandı.TAV Havalimanları Holding AŞ'nin Kamuyu...

TAV Havalimanları'nın yeni ortaklık yapısı yayımlandı

İSTANBUL (AA) - TAV Havalimanları Holding AŞ (TAV) ortaklarından Tepe İnşaat Sanayi AŞ ve Sera Yapı Endüstrisi ve Ticaret AŞ'nin hisse devirleri sonrasında TAV'ın yeni ortaklık yapısı yayımlandı.TAV Havalimanları Holding AŞ'nin Kamuyu...

19 Eylül 2017 Salı 14:39
TAV Havalimanları'nın yeni ortaklık yapısı yayımlandı

İSTANBUL (AA) - TAV Havalimanları Holding AŞ (TAV) ortaklarından Tepe İnşaat Sanayi AŞ ve Sera Yapı Endüstrisi ve Ticaret AŞ'nin hisse devirleri sonrasında TAV'ın yeni ortaklık yapısı yayımlandı.

TAV Havalimanları Holding AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında "TAV Havalimanları ortaklarından Tepe İnşaat Sanayi AŞ' nin TAV'da sahip olduğu yüzde 3,0 payın ve Sera Yapı Endüstrisi ve Ticaret AŞ'nin TAV'da sahip olduğu yüzde 0,76 payının, yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satış işleminin 12 Eylül tarihi itibarıyla tamamlandığı kamuoyuna duyurulmuştur." denildi.

Açıklamada, gerekli yasal prosedürün tamamlanmasının ardından söz konusu hisse devri sonrasında TAV'ın yeni ortaklık yapısında, Aéroports de Paris Grubu'nun yüzde 46,12, Tepe İnşaat Sanayi AŞ'nin yüzde 5,06, Sera Yapı Endüstrisi ve Ticaret AŞ'nin yüzde 1,29'luk pay oranına sahip olduğu, ayrıca halka açık olmayan diğer payların yüzde 3,20 ve halka açık payların da yüzde 44,33 olduğu belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
KAPOrtaklık YapısıTAV Havalimanları
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