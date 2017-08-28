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TEB'in girişimcileri TÜBİTAK'tan 2,5 milyon lira fon alacak

- TEB’in desteklediği girişimciler yaklaşık 2 milyon 500 bin TL'lik fon almaya hak kazandı

TEB'in girişimcileri TÜBİTAK'tan 2,5 milyon lira fon alacak

- TEB’in desteklediği girişimciler yaklaşık 2 milyon 500 bin TL'lik fon almaya hak kazandı

28 Ağustos 2017 Pazartesi 11:51
TEB'in girişimcileri TÜBİTAK'tan 2,5 milyon lira fon alacak

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası'nın (TEB) desteklediği 16 girişimci, TÜBİTAK’ın Genç Girişim (BiGG) Programı kapsamında yaklaşık 2 milyon 500 bin TL’lik fon almayı başardı.

Banka açıklamasına göre, 20 akredite kuruluş arasında yer alan tek özel uygulayıcı kurum olarak iki yıldır girişimcilerin başvurularını kabul eden Türk Ekonomi Bankası (TEB), TÜBİTAK'ın Genç Girişim Programı (BiGG) kapsamında açıklanan hibe destek sonuçlarıyla yüksek bir başarı elde etti.

2015 yılında ilk defa gerçekleştirilen program kapsamında, TEB’in desteklediği 15 girişimciden her birinin 150 bin TL’lik hibe desteği almaya hak kazandığı programda, 2017 yılında da TEB tarafından desteklenen 16 girişimci yaklaşık 2 milyon 500 bin TL’lik fon almaya hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB KOBİ Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz, TEB olarak, "Danışman Banka" anlayışıyla Türkiye'de girişimcilik ekosisteminin gelişimine katkı sağlamak için çalıştıklarını vurguladı.

Boz, "Bu kapsamda bünyesinde girişimcilik ekosistemine özel sinerji oluşturan tek bankayız. Girişim Bankacılığı ile girişimcilere elde ettikleri finansmanla fikirlerini nasıl işe dönüştürebileceklerinden projelerini nasıl pazarlayacaklarına kadar her konuda yol gösteriyoruz. Desteklediğimiz girişimcilerin başarıya ulaşması bizleri ayrıca gururlandırıyor ve doğru yolda olduğumuzu gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.


- TEB’den girişimciye 360 derece destek

Programa başvurusu kabul edilen tüm girişimcilerin fikir ve projelerine başlangıç aşamasından dünyaya açılmasına kadar 360 derece destek sunan TEB, tecrübeli danışman ve mentorleriyle iş fikri sahiplerini hem girişimciliğe hazırlıyor, hem de iş planlarını son haline getirerek TÜBİTAK'a iletilmeye hazır hale getiriyor.

TEB ayrıca projelerin ticarileştirilmesi öncesinde network kurulmasını sağlayarak piyasa koşullarına karşı dayanıklılığını tespit etme, geniş müşteri kitlesi sayesinde ücretsiz reklam yapma, farklı disiplinlerden kitlelere ulaşarak iş fikirlerini değerlendirme avantajı da sağlıyor.

Anahtar Kelimeler:
Genç Girişim ProgramıTEBTÜBİTAK
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