Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 35°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
105201
ALTIN
146.813
DOLAR
3.4719
STERLİN
4.6972
EURO
4.1683
Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin
Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin
Kayserispor tur atladı
Kayserispor tur atladı
Marsel İlhan'dan ilk turda veda
Marsel İlhan'dan ilk turda veda
Berbatov'un hedefi federasyon başkanlığı
Berbatov'un hedefi federasyon başkanlığı
Barcelona Lassa'dan Navarro'ya 10 yıllık sözleşme
Barcelona Lassa'dan Navarro'ya 10 yıllık...

TGDF heyetinden Bakan Fakıbaba'ya ziyaret

- Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu Başkanı Kopuz başkanlığındaki heyet, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba'yı ziyaret etti

TGDF heyetinden Bakan Fakıbaba'ya ziyaret

- Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu Başkanı Kopuz başkanlığındaki heyet, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba'yı ziyaret etti

20 Eylül 2017 Çarşamba 13:34
TGDF heyetinden Bakan Fakıbaba'ya ziyaret

ANKARA (AA) - Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Başkanı Şemsi Kopuz ve beraberindeki heyet, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'yı makamında ziyaret etti.

TGDF'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kopuz ve beraberindeki dernek başkanlarının Fakıbaba'yı ziyaretinde, gıda ve içecek sanayisinin gündemindeki konular ele alındı.

Görüşmede heyet, iklim değişikliğinin tarım ve gıda üretimine etkileri, iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, 2 Ekim'e ertelenen Ürün Doğrulama ve Takip Sistemi'nin (ÜDTS) uygulanabilir olmadığı için yürürlükten kaldırılması, Et ve Süt Kurumunun çiğ süt arzında düşüş yaşanan dönemlerde müdahale alımlarını durdurması gerektiğini belirtti.

Kopuz, şekerli mamul sanayisinin istenilen fiyat ve kalitede süt tozu bulamadığını, bunun da sektörün üretim ve ihracatını sekteye uğrattığını ifade etti.

Sivil toplum kuruluşlarının (STK) sektörün temsilcisi olduğunu belirten Kopuz, şunları kaydetti:

"Devlet ve STK iş birliği olduğu sürece, Türk Gıda ve İçecek Sanayii daha iyi yerlere gelecektir. Sayın Bakan ile TGDF Yönetim Kurulu ve Başkanlar Kurulu olarak bu iradeyi net bir şekilde ortaya koymuş olduk. ÜDTS ve Biyogüvenlik Kanunu gibi birçok konuyu ele aldık. Bizim sanayici olarak istediğimiz şey, rekabet edici, sürdürülebilir, kaliteli, uygun hammaddeye ulaşmak. Bunun temini konusunda da ortak çalışma planlarını konuştuk."

Görüşmeye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Muharrem Selçuk, Hayvancılık Genel Müdür Vekili Osman Uzun, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu ile Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdür Yardımcısı Ethem Kalın da katıldı.

Anahtar Kelimeler:
Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref FakıbabaŞemsi KopuzTGDF
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erkunt, Mahindra ile güçlerini birleştirdi
Erkunt, Mahindra ile güçlerini birleştirdi
Kahve artık Toroslar'dan gelecek
Kahve artık Toroslar'dan gelecek
BOTAŞ Katar Gaz ile LNG anlaşması imzaladı
BOTAŞ Katar Gaz ile LNG anlaşması imzaladı
"Türkiye'deki tecrübemiz bütün yönleriyle çok başarılı"
Türk Telekom’un 12 bin Çalışanına Sözleşme Müjdesi
Türk Telekom’un 12 bin Çalışanına Sözleşme Müjdesi
n11.com, JBL kulaklıkları satışa sundu
n11.com, JBL kulaklıkları satışa sundu
Kombide
Kombide "kış bakımı" dolandırıcılığı uyarısı
Arçelik A.Ş. Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde
Arçelik A.Ş. Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim