TGDF heyetinden Bakan Fakıbaba'ya ziyaret

ANKARA (AA) - Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Başkanı Şemsi Kopuz ve beraberindeki heyet, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'yı makamında ziyaret etti.

TGDF'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kopuz ve beraberindeki dernek başkanlarının Fakıbaba'yı ziyaretinde, gıda ve içecek sanayisinin gündemindeki konular ele alındı.

Görüşmede heyet, iklim değişikliğinin tarım ve gıda üretimine etkileri, iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, 2 Ekim'e ertelenen Ürün Doğrulama ve Takip Sistemi'nin (ÜDTS) uygulanabilir olmadığı için yürürlükten kaldırılması, Et ve Süt Kurumunun çiğ süt arzında düşüş yaşanan dönemlerde müdahale alımlarını durdurması gerektiğini belirtti.

Kopuz, şekerli mamul sanayisinin istenilen fiyat ve kalitede süt tozu bulamadığını, bunun da sektörün üretim ve ihracatını sekteye uğrattığını ifade etti.

Sivil toplum kuruluşlarının (STK) sektörün temsilcisi olduğunu belirten Kopuz, şunları kaydetti:

"Devlet ve STK iş birliği olduğu sürece, Türk Gıda ve İçecek Sanayii daha iyi yerlere gelecektir. Sayın Bakan ile TGDF Yönetim Kurulu ve Başkanlar Kurulu olarak bu iradeyi net bir şekilde ortaya koymuş olduk. ÜDTS ve Biyogüvenlik Kanunu gibi birçok konuyu ele aldık. Bizim sanayici olarak istediğimiz şey, rekabet edici, sürdürülebilir, kaliteli, uygun hammaddeye ulaşmak. Bunun temini konusunda da ortak çalışma planlarını konuştuk."

Görüşmeye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Muharrem Selçuk, Hayvancılık Genel Müdür Vekili Osman Uzun, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu ile Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdür Yardımcısı Ethem Kalın da katıldı.

