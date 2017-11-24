THY Başkanı İlker Aycı, AA Finans Masası'na konuk oldu: (2)​

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "Bu yıl amacımız 69 milyon yolcu taşımak, Üçüncü havalimanı açıldığı zaman kapasite sorunlarımız bittiği andan itibaren THY'nin yıllık 100 milyon yolcuya ulaşabilmesi çok kısa sürede olur." dedi.

Aycı, AA'nın 100. Yıl Vizyonu çerçevesinde geliştirdiği ve finans piyasası profesyonelleri ile buluştuğu platformu AA Finans Haberleri Terminali'nden (aafinans.com) canlı yayınlanan Finans Masası'na konuk oldu.

Aycı, 2018'in ihracat, istihdam ve yatırım yılı olarak ilan edildiğini hatırlatarak, THY'nin hizmet ihracatında bir numara olduğunu, bunu artırarak devam ettirmeye talip olduklarını söyledi. Aycı, istihdam seferberliğinde de örnek olmaya hazır olduklarını bildirdi.

Şirketlerin 2018 yılına bu vizyonla bakması gerektiğine işaret eden Aycı, şunları kaydetti:

"Elbette temkinli, ihtiyatlı olduğumuz alanlar var. Ben her zaman ihtiyatlı iyimserim, hatta özellikle bu dönemlerde tedbirli iyimserim. Ama 7 bin istihdamı kafamıza koyduk, planlarımızı yaptık. Önümüzdeki dönemde yeni destinasyonlardan da bahsedeceğiz. Akabe, Krasnodar, Freetown gibi yeni destinasyonlarımız olacak. Orta Doğu'da, Afrika'da, CIS Bölgesi'nde (Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Ermenistan) yeni destinasyonlar olacak. Bali-Denpasar'da da daha aktif olacağız.

Önemli hadiselerden biri uçak kompozisyonumuzu tamamlamak. Dar gövde siparişlerimizi vermiştik, 176 dar gövde peyderpey gelmeye başladı. Şimdi de geniş gövdeyi hazırlıyoruz. ABD'de bir imza atmıştık. Yakın zamanda bunun görüşmelerini, ihalelerini arkadaşlarımız bize getirecekler. Hem Airbus'tan hem Boeing'den hem A350, 787-9 Dreamliner olmak üzere yeni jenerasyon uçakları filoya katmak suretiyle filomuzun genç ve iyi bir filo olma misyonunu sürdürmeye devam edeceğiz."





- "Bu yıl amacımız 69 milyon yolcu taşımak"





İlker Aycı, yeni dönemde daha fazla destinasyon açacaklarını, üçüncü havalimanının açılması ile daha da derinleşip güçleneceklerini söyledi.

Üçüncü havalimanının Türkiye'nin mega projesi, İstanbul'un doğal hub olma özelliğini en iyi kavrayan vizyon projesi olduğunu belirten Aycı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul'dan dar gövde uçakla uçuş mesafesinde 60 başkente uçabilirsiniz. Bu çok önemli bir avantaj. Bu avantajı bugün değerlendiren THY, Türk havacılığı, Türk ulaştırma sektörü, dünyada bir başarı hikayesi yazdı. THY ile birlikte bu büyümenin daha profesyonelce yönetilmesi gerektiği anlaşıldı ve üçüncü havalimanına büyük bir ihtiyaç duyuldu.

Bizim bu yıl amacımız 69 milyon yolcu taşımak. Üçüncü havalimanı açıldığı zaman kapasite sorunlarımız bittiği andan itibaren THY'nin yıllık 100 milyon yolcuya ulaşabilmesi çok kısa sürede olur. Rakamları bu şekilde verip, rakipleri de çok gaza getirmek istemiyorum. Bunu küçük harflerle söylemiş olalım. Rakipler çok gaza gelmesinler, biz bu şekilde devam edelim."





- "Ankara'dan yurt dışına daha fazla uçmaya devam edeceğiz"





THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı, AnadoluJet'te yapılması planlanan dönüşüme ilişkin, dönüşüm sürecinde Ankara'dan yurt dışına daha fazla uçmaya devam edeceklerini bildirdi.

Bunu sadece Ankara olarak görmediklerini ifade eden Aycı, Anadolu'da yükselen şehirler olduğunu, son 15 yılda bu şehirlerin Ankara'ya hızlı şekilde kara, tren, hava yolu ile bağlanmasının gerçekleştiğini, bunun daha da devam ettiğini, bu bağlantı sonucunda THY'nin, Ankara'yı bir hub olarak alıp bu kenti dünyaya bağlama noktasında çalışmalarına başladığını anlattı.

Aycı, ilerleyen dönemlerde başka şehirlerin de olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Gerek İzmir, Ankara, Antalya ve Ordu-Giresun, Trabzon'daki hamlelerimiz devam edecek. Yüksekova'yı da ciddiyetle inceliyoruz. Yüksekova'nın frekans sayısını artırmak istiyoruz. Orada talebin giderek arttığını görüyoruz. Hakkari'mizi de Yüksekova'mızı da yurt içindeki destinasyonlara daha iyi bağlayacağız. AnadoluJet'in dönüşümünü tamamladıktan sonra da logosundan rengine, servis kalitesine, şirketin kültürünü tamamen etkileyecek önemli bir dönüşüm yaparak Avrupa'da da, bölgesinde de çok önemli bir oyuncu olmasını sağlamak istiyoruz.

AnadoluJet, Türkiye içinde önemli bir oyuncu ama artık bağımsız bir şirkete dönüşmesiyle, bizden ayrışmasıyla çok daha başarılı olacağını, yakın coğrafyamızdaki dar gövde mesafesindeki belli yerlere uçmak suretiyle, THY filosunun yanında ayrı bir filo olarak onların da yer alacağını söyleyebilirim. Zira önümüzdeki dönemde dar gövde rekabeti dünyada da bölgede de çok artacak. Bu konudaki değişikliğe ve dönüşüme hem zihnen hem çalışmalar olarak hazırız. Bitmek üzere.. Az kaldı. En yakın zamanda bitirip yürüyeceğiz."





- "Afrika'da büyümeye devam edeceğiz"





İlker Aycı, gelecek dönem stratejilerine ilişkin bilgi verirken, Afrika'da büyümeye devam edeceklerini, Libya'nın yeniden açılmasına, Güney Yemen'e, Angola'ya da baktıklarını ve yeniden gözden geçirdiklerini söyledi.

Bütün olasılıkları değerlendirdiklerini, Afrika'da şu anda 51 noktaya uçtuklarını, bu yıl bunun 52-53 olacağını, sayının 55'e de çıkabileceğini bildiren Aycı, Afrika'daki çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini, Asya açılımı ve Orta Doğu'daki devamlılık ve frekans derinliğinin sağlanmasının da hedefler arasında olduğunu kaydetti.

Aycı, THY'nin ortaklık ve satın alma stratejilerine ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ortakların kimler olacağı, gelecekte satın alma, birleşme ya da o pazarlara girme ile ilgili önemli zihin egzersizleri yapıyoruz. Bunlar masada ve çalışılıyor. Olgunlaştığı, hazırlıklar tamamlandığı zaman, üçüncü havalimanına da kavuştuğumuz zaman bunları hayata geçirebiliriz. Ama bunun önemli bir hazırlık devresine ihtiyacımız var. Üçüncü havalimanına gitmek öyle bir gecede kendi kendine olmuyor. O bir gecelik operasyon için arkada birkaç yıl harcaman gerekiyor. Şimdi o birkaç yılı harcıyoruz. Büyüme alanları açısından Asya çok kritik. Özellikle Çin'den dışarıya uçan yolcu her geçen gün kritik şekilde artıyor. Hindistan'da öyle... Bu pazarları çok ciddiyetle takip edip buralarda yer almak istiyoruz. Oralarda farklı ortaklıklarla ilgili çalışmalar var."





- "Şirketimizin bu yılki EBITDAR'ı yüzde 25 olacak"





THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı, kargoda da büyümeye devam edeceklerini, 50'li rakamlarla başladıkları yılı 72 nokta ile tamamlayacaklarını bildirdi.

Kargoda daha fazla noktayı birbirine bağlayacaklarını, dünya hava kargo piyasasından daha fazla pay alacaklarını belirten Aycı, "Yeni havalimanı ile birlikte ufkumuz 2023'te dünyanın 5 büyük hava kargo şirketinden biri olmak. ​Bütün bunlar bizim büyüme alanlarımızı gösteriyor. " dedi.

Aycı, THY'nin Borsa'daki değerinin normal olup olmadığı yönündeki soruyu, şöyle yanıtladı:

"Ben bu şirketi yöneten adam olarak daha değerli bir şirket olduğumuzu düşünüyorum. Ama Türkiye ekonomisi ve şirketleri, dünyada biraz böyle algılanıyor, kağıt üzerinde olduğumuzdan daha değerliyiz hep... Türkiye ekonomisi de kağıt üzerinde beklenenden daha fazla getirileri olan bir ekonomi... Tüm rasyolarımızı iyileştirmeye çalışıyoruz. Varlıklarımızı 18 milyar dolara getirdik. Şirketimizin bu yılki EBITDAR'ının yüzde 25 olacağını söyleyebilirim. Diğer bazı rasyolarımızı da iyileştirmeliyiz. Bunu iyileştirdiğimiz zaman THY daha da yatırım yapılabilir şirket notu alarak, hem Borsa değerini artıracaktır hem de yatırımcıların daha iyi görebildiği, algılayabildiği bir yere gelecektir."

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(Sürecek)