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TİKA'dan Tunus geleneksel el halıcılığına maddi destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Tunus'ta geleneksel sanatlara ve ekonomiye destek amaçlı el halısı yıkama tesisi kurdu.

TİKA'dan Tunus geleneksel el halıcılığına maddi destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Tunus'ta geleneksel sanatlara ve ekonomiye destek amaçlı el halısı yıkama tesisi kurdu.

17 Mart 2018 Cumartesi 01:53
TİKA'dan Tunus geleneksel el halıcılığına maddi destek

TUNUS (AA) - Tunus Turizm Bakanlığı'na bağlı "El Dokuması ve Halıcılığı Geliştirme Merkezi" TİKA'nın sağladığı 500 bin avroluk mali destekle el halısı yıkama tesisine kavuştu.

Başkentte kurulan tesisin açılışına Turizm Bakanı Selma el-Lumi, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan, TİKA Koordinatörü Muhsin Balcı ve davetliler katıldı.

Açılış töreninde konuşan Bakan Lumi, bakanlığın geleneksel tekstil ve halıcılığın kalkındırılması için koyduğu stratejiye uygun TİKA'dan hibe şekline verilen 500 bin avroluk mali destekle yıkama tesisinin oluşturulduğunu söyledi.

Açılışı yapılan tesisin 5 üniteden biri olduğunu belirten Lumi, el halıcılığına dair tüm işlemlerin yapılacağı diğer tesislerin de kurulması için TİKA'yla işbirliği içinde olunacağının altını çizdi.

AA muhabirine açıklama yapan Büyükelçi Doğan, iki ülke arasındaki işbirliğinin birçok sahada devam ettiğini, özellikle turizm ve geleneksel el halıcılığının zenginleştirilmesi başta olmak üzere ekonomik alanda devam edeceğine dikkati çekti.

Tunus TİKA Koordinatörü Balcı, AA'ya verdiği demecinde, Türkiye buradaki el halısı dokumacılığının öneminin bilicinde olduğundan bu konuya desteğinin süreceğini aktardı.

Tunus’ta 2012'de idari ve sivil altyapıların desteklenmesi ile başlayan TİKA projeleri, sosyal, kültürel ve eğitsel altyapıların desteklenmesi, üretim sektörlerini geliştirmeye yönelik teknik donanım desteği ve kapasite artırım projeleri, emniyet, turizm, sağlık ve tarım alanları başta olmak üzere mesleki eğitim ve teknik işbirliği programları ile çeşitlenerek devam ediyor.

Muhabir: Adil Essabiti, Hamdi Yıldız

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