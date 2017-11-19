TŞOF Başkanı Apaydın'dan sürücülere kış bakımı uyarısı

ANKARA (AA) - Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, yazılı açıklamasında, kışın meydana gelen zincirleme kazaların en büyük sebebinin gizli buzlanma olduğuna dikkati çekti.

Kışın zincirleme kazaların çoğunluğunun sabah erken saatlerde oluşan gizli buzlanma nedeniyle meydana geldiğine değinen Apaydın, kışın kaza riskinin yaza göre 6 kat fazla olduğunu bildirdi. Apaydın, "Kış mevsiminde araçlar, normal hızın yarısı kadar hızla kullanılmalı ve mutlaka yol şartlarına dikkat edilmelidir." ifadesini kullandı.

Araçların mevsimine uygun bakımlarının yaptırılmasının önemli olduğunu vurgulayan Apaydın, şöyle devam etti:

"Sürücülerin araçlarının kışlık bakımlarını yaptırmaları önem taşıyor. Kış şartlarının gerektirdiği malzemelerin de araçlarda mutlaka bulunması gerekiyor. Kazaların azalması için araçlarımızı yavaş ve dikkatli kullanalım. Kışın yüzde 35 artan trafik kazalarının temelinde buzlanma, yolun durumuna göre aracımızı kullanmamak ve araçlarımızı kışa hazırlamamaktan geçtiğini unutmayalım. Bunun için araç lastiğinden tutun, fren, direksiyon, şanzıman, diferansiyel ile motorun yağ bakımının zamanında ve eksiksiz yapılması gerekmektedir. Ayrıca, radyatörlere ve cam suyuna antifriz konulması unutulmamalıdır. Balatalar, elektronik aksam, kalorifer-klima sistemi kısaca araçtaki bütün mekanizmalar gözden geçirilerek kışa hazır hale getirilmelidir. Bilhassa şehirlerarası çalışanların zincirsiz ve çekme halatsız yola çıkmamaları ve araçlarının bakımını yapmadan trafikte seyretmemeleri büyük önem taşımaktadır."

Karlı veya buzlu havalarda lastik kullanımı

Kış lastiğini belirlenen zamanlarda kullanmanın ticari araçlar için yasal zorunluluk olduğunu hatırlatan Apaydın, özel araçların da kış şartlarına uygun lastik kullanmasında büyük fayda olduğunu belirtti.

Apaydın, kış lastiğinin buzlu zeminde yüzde 20 daha kısa fren mesafesi sağladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Karlı veya buzlu yollarda lastiklerinizin havasını düşürmeyin. Lastiklerin tabanları yola tam olarak oturmalıdır. Buzlu alana yaklaşırken frene aralıklarla basınız. ABS’li araçlarda ise buna gerek yoktur, frene çok güçlü olarak basmak gerekir. Yokuş inerken de motorun frenleme (düşük vites) gücünü kullanın."

Muhabir: Zeynep Akyıl



