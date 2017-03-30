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Ekonomi:
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30 Mart 2017 Perşembe 08:02

Turizm Yatırımcıları Derneği yeni başkanı Oya Narin oldu

Türk turizminin en önemli STK'larından biri olarak bilinen Turizm Yatırımcıları Derneği başkanlığına seçilen Oya Narin 'Ortak sevdamız Türkiye, sektör zorlu bir dönemden geçiyor, biz ortak sevdamızın peşinde koşacağız' dedi.

Turizm Yatırımcıları Derneği yeni başkanı Oya Narin oldu
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Turizm Yatırımcıları Derneği yeni başkanı Oya Narin oldu

Türk turizminin geleceğine yön veren sektörün öncü kuruluşu Turizm Yatırımcıları Derneği yeni başkanını seçti. Martı Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin ve Kaya Holding Yönetim Kurulu Başkanı Burak Kaya'nın aday olduğu kongrede, Oya Narin ve ekibi seçimi kazandı. Kongre sonrası Oya Narin'i, Türk turizminin duayen ismi Halit Narin kutladı. Kızının başarısıyla gurur duyduğunu söyleyen Narin, sektörün daha da güçleneceğine inandığını ifade etti.

SEKTÖR EN ZOR DÖNEMDEN GEÇİYOR

Türkiye'nin en büyük istihdam sağlayan alanların başında gelen turizmde yatırımcıların sesini duyurması beklenen Oya Narin ve yönetim kurulu üyelerini zorlu bir süreç bekliyor. Dünyanın en iyi tesislerine sahip olan Türkiye'nin, çatışmaların eksik olmadığı bir bölgede yer alması, yatırımcıların umudunu kırmasa da, turist sayısını her geçen gün daha da düşürüyor. Oya Narin, yeni dönemde yatırımcılarla, ekonomi yönetimi arasında daha sıkı işbirliği için çaba harcaması bekleniyor.

Yarım asırdır, sektörde yer alan bir aileden gelen Oya Narin, Barlas Küntay döneminde TYD yönetiminde etkin olarak görev almıştı. İşlerinin yoğunluğu nedeniyle bir süredir STK çalışmalarına da ara veren Oya Narin, 89 delegeden 49 oy olarak seçilmesini ardından, kongre çalışmalarına katılan tüm üyelere teşekkür etti. Derneğin 14. Başkanı olarak göreve başlayan Oya Narin'i oldukça zorlu bir süreç bekliyor. 1986 yılından günümüze kadar sektörde olduğunu söyleyen Oya Narin, Narin, grupları bünyesinde 3 büyük tesis, 2 butik otel, bir de marinayı başarıyla yürütüyor.  
Sektörün kötü bir dönemden geçtiğini söyleyen Oya Narin "Bu kötü durumdan çıkmak, Türkiye’yi turizmde daha ileriye götürmek için aday oldum. Biz yatırımcıların ortak sevdası Türkiye’dir. Ortak sevdamızın peşinde koşacağız” dedi.

NOT: Fotoğraflar Türk turizminin sesi turkiyeturizm.com adresinden alınmıştır. Teşekkür ederiz..
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