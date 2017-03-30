Turizm Yatırımcıları Derneği yeni başkanı Oya Narin oldu

SEKTÖR EN ZOR DÖNEMDEN GEÇİYOR

Türk turizminin geleceğine yön veren sektörün öncü kuruluşuyeni başkanını seçti.ve'nın aday olduğu kongrede, Oya Narin ve ekibi seçimi kazandı. Kongre sonrası Oya Narin'i, Türk turizminin duayen ismikutladı. Kızının başarısıyla gurur duyduğunu söyleyen Narin, sektörün daha da güçleneceğine inandığını ifade etti.Türkiye'nin en büyük istihdam sağlayan alanların başında gelen turizmde yatırımcıların sesini duyurması beklenenve yönetim kurulu üyelerini zorlu bir süreç bekliyor. Dünyanın en iyi tesislerine sahip olan Türkiye'nin, çatışmaların eksik olmadığı bir bölgede yer alması, yatırımcıların umudunu kırmasa da, turist sayısını her geçen gün daha da düşürüyor. Oya Narin, yeni dönemde yatırımcılarla, ekonomi yönetimi arasında daha sıkı işbirliği için çaba harcaması bekleniyor.Yarım asırdır, sektörde yer alan bir aileden gelendönemindeyönetiminde etkin olarak görev almıştı. İşlerinin yoğunluğu nedeniyle bir süredir STK çalışmalarına da ara veren Oya Narin, 89 delegeden 49 oy olarak seçilmesini ardından, kongre çalışmalarına katılan tüm üyelere teşekkür etti. Derneğin 14. Başkanı olarak göreve başlayan Oya Narin'i oldukça zorlu bir süreç bekliyor. 1986 yılından günümüze kadar sektörde olduğunu söyleyen Oya Narin, Narin, grupları bünyesinde 3 büyük tesis, 2 butik otel, bir de marinayı başarıyla yürütüyor.Sektörün kötü bir dönemden geçtiğini söyleyen Oya Narin "Bu kötü durumdan çıkmak, Türkiye’yi turizmde daha ileriye götürmek için aday oldum. Biz yatırımcıların ortak sevdası Türkiye’dir. Ortak sevdamızın peşinde koşacağız” dedi.: Fotoğraflar Türk turizminin sesiadresinden alınmıştır. Teşekkür ederiz..