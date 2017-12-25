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Türk Telekom, tüm girişimcileri PİLOT'a davet ediyor

- Türk Telekom, PİLOT'u, daha geniş girişimci potansiyeli ile buluşturmak üzere bir viral filmi hazırladı

Türk Telekom, tüm girişimcileri PİLOT'a davet ediyor

- Türk Telekom, PİLOT'u, daha geniş girişimci potansiyeli ile buluşturmak üzere bir viral filmi hazırladı

25 Aralık 2017 Pazartesi 13:57
Türk Telekom, tüm girişimcileri PİLOT'a davet ediyor

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, erken aşama girişimleri desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Türkiye’nin ilk kurumsal girişim hızlandırma programı PİLOT’u daha geniş bir girişimci kitlesiyle buluşturmak amacıyla bir viral film hazırladı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, yeni filmiyle bugüne kadar 2 bine yakın girişimin başvurduğu PİLOT Programı'na tüm girişimcileri davet ediyor.

PAT Medya tarafından hazırlanan eğlenceli filmde, orta sınıf bir ailenin 24 yaşındaki genç girişimci üyesi Kaan'ın yatırımcısıyla buluşmadan önceki heyecanı, hazırlıkları ve yatırımcısıyla yaptığı telefon görüşmesi esnasında başından geçen eğlenceli süreç anlatılıyor. Filmin sonunda ise "Yenilikçi iş fikrinizle Türk Telekom PİLOT'a başvurun. Nakit desteğinden iş birliği fırsatlarına, mentorluktan yatırımcı ağına erişim imkanına kadar girişimlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan PİLOT programı ile girişiminizi hayata geçirin, hayallerinizi gerçekleştirin." mesajı veriliyor.

Türk Telekom’un 2013 yılından bu yana sürdürdüğü PİLOT Programı’na bugüne kadar 2 bine yakın girişim başvurdu. PİLOT mezunu girişimlerine toplam 2 milyon TL nakit desteği sağlandı. PİLOT Programı’ndan bugüne kadar toplam 45 girişim mezun oldu.

Anahtar Kelimeler:
Türk Telekom
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