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TürkAkım'da herhangi bir gecikme öngörülmüyor

Allseas'in TürkAkım doğalgaz boru hattından sorumlu proje müdürü Smit, projede şu ana kadar bir gecikme yaşanmadığını ve yaşanmasını da beklemediklerini söyledi.

TürkAkım'da herhangi bir gecikme öngörülmüyor

Allseas'in TürkAkım doğalgaz boru hattından sorumlu proje müdürü Smit, projede şu ana kadar bir gecikme yaşanmadığını ve yaşanmasını da beklemediklerini söyledi.

20 Mart 2018 Salı 11:32
TürkAkım'da herhangi bir gecikme öngörülmüyor

DELFT (AA) – MURAT TEMİZER/BARIŞ SAĞLAM - İsviçre merkezli denizcilik şirketi Allseas'in TürkAkım doğalgaz boru hattından sorumlu proje müdürü Pieter Smit, Hollanda'nın Delft şehrinde bulunan Allseas operasyon merkezinde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

AllSeas'ta 17 yıldır çalıştığını ifade eden Smit, şirkette 3 binden fazla çalışan olduğunu ve özellikle deniz altında boru hattı döşeme işinde uzmanlaştıklarını söyledi.

Smit, projenin başladığı 2014'ten bu yana TürkAkım için çalıştığını ve projeye ilişkin hiçbir zorluktan çekinmeyerek, çözüm odaklı bir yaklaşım sergilediklerini belirtti. Pieter Smit, projede şu ana kadar bir gecikme yaşanmadığını ve yaşanmasını beklemediklerini dile getirdi.

TürkAkım'da kullanılan Pioneering Spirit'in dünyadaki en büyük boru döşeme gemisi olduğuna dikkati çeken Smit, "Gemi, çalışmalarına güvenli bir şekilde devam ediyor. TürkAkım projesinde her şey yolunda. Şirket olarak şimdiye kadar 300'den fazla proje tamamladık. TürkAkım da şu an aktif olarak devam eden 6-7 projemizden bir tanesi. TürkAkım projesinin Türkiye'ye doğalgaz iletecek birinci hattının yüzde 80'inden fazlasını tamamlamış bulunuyoruz. İlk hattın bahar aylarında tamamlanmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Smit, TürkAkım projesine Rusya kıyılarındaki sığ sularda 225 metre uzunluğundaki Audacia isimli gemiyle başladıklarını, şu anda Pioneering Spirit ile devam edildiğini ve Türkiye kıyılarına yaklaşıldığında da 184 metre uzunluğundaki Lorelay gemisiyle son 2 kilometreyi tamamlayacaklarını bildirdi.

TürkAkım için şimdiye kadar 80 binden fazla boru teslim aldıklarını kaydeden Smit, bunların Varna, Samsun, Trabzon, Burgaz ve St. Petersburg gibi şehirlerden ikmal gemileriyle geldiğini, proje için toplamda 150 bine yakın boru kullanılacağını da sözlerine ekledi.

"Karadeniz'de planlandığı şekilde ilerlemeye devam ediyoruz"

Pioneering Spirit ile Karadeniz açıklarında boru döşeme işine devam eden geminin kaptanı Fred Regtop da gemideki çalışmaların yaklaşık 560 kişiyle 24 saat sürdürüldüğünü belirtti.

Regtop, işlerin takvime uygun bir şekilde ilerlediğini aktararak, "Karadeniz'de planlandığı şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Çalışmalarımızı azimle sürdürüyoruz, herhangi bir sorun söz konusu değil. Türkiye'ye doğalgaz sağlayacak hattın 764 kilometresini tamamlanmış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Anapa kıyısından Türkiye'nin Trakya kıyısına uzanacak ve Kıyıköy'de karaya çıkacak TürkAkım doğalgaz boru hattının birinci hattı Türkiye'ye 15,75 milyar metreküp gaz taşıyacak. İnşası devam eden ve Türkiye-Rusya münhasır ekonomik bölgeleri sınırına dek 224 kilometresi tamamlanan ikinci hattın ise Türkiye üzerinden Avrupa'ya doğalgaz taşıması planlanıyor. Yaklaşık 930 kilometre uzunluğunda iki paralel hattan oluşan projenin 2019 yılı sonunda faaliyete geçmesi öngörülüyor.

Muhabir: Murat Temizer

Anahtar Kelimeler:
AllSeasDoğalgazEkonomiGazpromPieter SmitTürkAkım
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