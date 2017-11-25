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'Türkiye büyümede dünya birincisi olacak'

Ekonomi Bakanı Zeybekci, "1 Aralık günü kulağınız televizyonlarda olsun. Türkiye'nin büyüme rakamları açıklanacak. Dünya birincisi olacak, buradan söylüyorum sizin huzurunuzda." dedi.

'Türkiye büyümede dünya birincisi olacak'

Ekonomi Bakanı Zeybekci, "1 Aralık günü kulağınız televizyonlarda olsun. Türkiye'nin büyüme rakamları açıklanacak. Dünya birincisi olacak, buradan söylüyorum sizin huzurunuzda." dedi.

25 Kasım 2017 Cumartesi 16:43
'Türkiye büyümede dünya birincisi olacak'

DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, partisinin Bozkurt ilçe teşkilatı olağan kongresinde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin en önemli değerlerinden birinin birlik, beraberlik ve kardeşlik olduğunu, fitneye, ikiliğe asla izin vermeyeceklerini söyledi.

Türkiye'nin Haçlı Seferleri'nin başka bir boyutunu yaşadığını, düşmanın artık Çanakkale'deki gibi göğüs göğüse çarpışarak değil dost kılığında karşılarına çıktığını dile getiren Zeybekci, "Eskiden mert düşman vardı, şimdi namert düşman var. Dost kılığında, başka şekillerde karşınıza çıkıp her türlü politik, ekonomik oyunlarını oynuyorlar. Ama elhamdülillah. Ne şekilde gelirse gelsinler... Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'topunuz gelin' deyip yüz geriye attık bugüne kadar. Hepsiyle baş ettik. Siyasetiyle, entrikalarıyla geldiler baş ettik. " ifadelerini kullandı.

Türkiye ile uğraşanları hep pişman ettiklerini ve pişman etmeye de devam edeceklerini vurgulayan Zeybekci, "Ama onlar geldikçe bakın bu millet ne yapıyor. Geçen yıl her türlü saldırıları yaptılar. Türkiye Avrupa'nın en hızlı büyüyen ülkelerinden birisi oldu. Saldırılarına devam ettiler her şekilde. Bu yıl dünyanın en hızlı büyüyeni oluyor Türkiye. Onlar saldırdıkça, onlar oyunlar kurdukça onlar bir şekilde tuzaklarını kurdukça bu millet onların tuzaklarını bozuyor." diye konuştu.

Artık mazeret olmadan yola devam edeceklerini anlatan Zeybekci, bugün Tahran'a gideceğini ve orada Türkiye, İran ve Katar ortak ticaret ve ulaştırma anlaşmasını imzalayacaklarını, Katar'la da yakın gelecekte en geniş kapsamlı serbest ticaret anlaşması yapacaklarını söyledi.

"Felaket tellallığı yapanlar..."

Zeybekci, Türkiye'nin gittiği her yerde başının dik, alnının açık olduğunu, istediği her şeyi aldığını belirterek, ülkenin satın alma gücünde dünyanın 13, Avrupa'nın da 5'inci büyük ekonomisi konusunda bulunduğunu kaydetti.

Zeybekci, şöyle devam etti:

"Bakın yıl başında çıktılar yola, 7 tane ekonomi kuruluşu Türkiye'nin büyümesine, birisi yüzde 2,5 diğeri 2,8 dedi. Sonra haziranın ortasında dediler ki 'Türkiye daha fazla büyüyecek mahçup olmayalım' ve rakamları yükselttiler. Eylülün sonuna doğru gördüler ki Türkiye gidiyor, biraz daha yükselttiler. Ekim sonunda yine yükselttiler. Kasım ayının sonuna geliyoruz. Aralık başında bir kez daha yükseltecekler. Türkiye'yi yakalayamayacaklar. Türkiye'nin büyüme rakamlarını tahmin bile edemeyecekler. 11 Aralık günü kulağınız televizyonlarda olsun. Türkiye'nin büyüme rakamları açıklanacak. Dünya birincisi olacak, buradan söylüyorum sizin huzurunuzda."

Türkiye ile ilgili felaket tellallığı yapanların mahcubiyetlerinin bir bir ortaya çıktığını, çıkmaya da devam edeceğini ifade eden Zeybekci, 2018'in 2017'den çok daha güzel olacağını, ihracat, büyüme ve istihdamda güzel gelişmelerin yaşanacağını enflasyon ve faizle ilgili olumlu bir seyir izleneceğini, bu konularda endişeye gerek olmadığını bildirdi.

Muhabir: Sebahatdin Zeyrek

Anahtar Kelimeler:
EkonomiEkonomi Bakanı Nihat Zeybekçi
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