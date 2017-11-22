Türkiye Kalkınma Bankası'na 200 milyon dolarlık finansman

İSTANBUL (AA) - Türkiye Kalkınma Bankası AŞ ile İslam Kalkınma Bankası (İKB) temiz enerji ve enerji altyapı projelerinin finansmanı kapsamında 200 milyon dolar tutarında finansman sözleşmesi imzaladı.

Türkiye Kalkınma Bankası AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, temiz enerji ve enerji altyapı projelerinin finansmanı kapsamında taksitli satış yöntemi ile kullandırılmak üzere İKB'den sağlanan 200 milyon dolar tutarındaki finansman sözleşmesinin Hazine Müsteşarlığı garantörlüğünde Kalkınma Bankası ile İKB arasında imzalandığı bildirildi.



