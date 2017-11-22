Türkiye Kalkınma Bankası'na 200 milyon dolarlık finansman

İSTANBUL (AA) - Türkiye Kalkınma Bankası AŞ ile İslam Kalkınma Bankası (İKB) temiz enerji ve enerji altyapı projelerinin finansmanı kapsamında 200 milyon dolar tutarında finansman sözleşmesi imzaladı.
22 Kasım 2017 Çarşamba 17:09
İSTANBUL (AA) - Türkiye Kalkınma Bankası AŞ ile İslam Kalkınma Bankası (İKB) temiz enerji ve enerji altyapı projelerinin finansmanı kapsamında 200 milyon dolar tutarında finansman sözleşmesi imzaladı.Türkiye Kalkınma Bankası AŞ'nin...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Kalkınma Bankası AŞ ile İslam Kalkınma Bankası (İKB) temiz enerji ve enerji altyapı projelerinin finansmanı kapsamında 200 milyon dolar tutarında finansman sözleşmesi imzaladı.