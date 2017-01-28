Ekonomi:
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28 Ocak 2017 Cumartesi 11:33

Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

 Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye’nin kredi notunu düşürdü

Türkiye'nin kredi notunu düşürdü
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Türkiye'nin kredi notunu düşürdü
   Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye’nin kredi notunu düşürdü.. Fitch’in kararı öncesinde 20 Temmuz’da Türkiye’nin ‘BB+’ seviyesindeki notunu ‘BB’ye düşüren ve not görünümünü negatif yapan ve kasımda görünümü durağana çeviren diğer bir kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor’s’un kararı geldi. S&P Türkiye’nin görünümünü yeniden negatife indirdi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in gece geç saatlerde Türkiye’nin ‘BBB-’ ile yatırım yapılabilir seviyede olan kredi notunu ‘BB+’ ile spekülatif seviyeye indirdi. Terör saldırılarının tüketici güveni ve turizme zarar verdiğini söyleyen Fitch, büyümenin ise son yıllardaki performansının oldukça altında bir hızlı toparlanmasını beklediğini de vurguladı.
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