Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye’nin kredi notunu düşürdü.. Fitch’in kararı öncesinde 20 Temmuz’da Türkiye’nin ‘BB+’ seviyesindeki notunu ‘BB’ye düşüren ve not görünümünü negatif yapan ve kasımda görünümü durağana çeviren diğer bir kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor’s’un kararı geldi. S&P Türkiye’nin görünümünü yeniden negatife indirdi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in gece geç saatlerde Türkiye’nin ‘BBB-’ ile yatırım yapılabilir seviyede olan kredi notunu ‘BB+’ ile spekülatif seviyeye indirdi. Terör saldırılarının tüketici güveni ve turizme zarar verdiğini söyleyen Fitch, büyümenin ise son yıllardaki performansının oldukça altında bir hızlı toparlanmasını beklediğini de vurguladı.
Türkiye'nin kredi notunu düşürdü
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye’nin kredi notunu düşürdü
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye’nin kredi notunu düşürdü.. Fitch’in kararı öncesinde 20 Temmuz’da Türkiye’nin ‘BB+’ seviyesindeki notunu ‘BB’ye düşüren ve not görünümünü negatif yapan ve kasımda görünümü durağana çeviren diğer bir kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor’s’un kararı geldi. S&P Türkiye’nin görünümünü yeniden negatife indirdi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in gece geç saatlerde Türkiye’nin ‘BBB-’ ile yatırım yapılabilir seviyede olan kredi notunu ‘BB+’ ile spekülatif seviyeye indirdi. Terör saldırılarının tüketici güveni ve turizme zarar verdiğini söyleyen Fitch, büyümenin ise son yıllardaki performansının oldukça altında bir hızlı toparlanmasını beklediğini de vurguladı.