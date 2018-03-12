Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
118078
ALTIN
162.028
DOLAR
3.8123
STERLİN
5.2837
EURO
4.6977
Galatasaray 2- Konyaspor 1
Galatasaray 2- Konyaspor 1
Fiorentina-Benevento maçında Astori anıldı
Fiorentina-Benevento maçında Astori anıldı
İBB’li Minik Güreşçiler Grekoromende Şampiyon, Serbest’te İkinci Oldu
İBB’li Minik Güreşçiler Grekoromende Şampiyon,...
Malatyaspor 0- Fenerbahçe 2
Malatyaspor 0- Fenerbahçe 2
Kayserispor evinde galip
Kayserispor evinde galip

Türkiye'nin ilk finansal planlama uzmanları geliyor

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (SEM), geleceğin mesleklerinden biri olarak nitelendirilen lisanslı finansal planlama uzmanlarını Türkiye'ye kazandırıyor.Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, küresel arenada...

Türkiye'nin ilk finansal planlama uzmanları geliyor

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (SEM), geleceğin mesleklerinden biri olarak nitelendirilen lisanslı finansal planlama uzmanlarını Türkiye'ye kazandırıyor.Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, küresel arenada...

12 Mart 2018 Pazartesi 10:21
Türkiye'nin ilk finansal planlama uzmanları geliyor

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (SEM), geleceğin mesleklerinden biri olarak nitelendirilen lisanslı finansal planlama uzmanlarını Türkiye'ye kazandırıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, küresel arenada certified financial planner-CFP olarak tanımlanan ve bireylerin özel finansal danışmanı olarak bilinen sertifikalı finansal planlama uzmanları, 217 saatlik yoğun bir eğitim programını bitirdikten ve sonrasında yapılan kapsamlı bir sınavı geçerek CFP unvanını almaya hak kazanacak.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Denetim Anabilim Dalı Başkanı, YeditepeSEM Direktörü Doç. Dr. Can Tansel Kaya, CFP'lerin, bireylerin ve ailelerin uzun vadeli finansal resmini ortaya koyarak, hedeflerini gerçekleştirebilmek için bir finansal plan ortaya çıkardığını, bu mesleğin yakın gelecekte çok değerli olacağını bildirdi.

Kaya, Türkiye'de ilk kez Yeditepe'de açılan lisanslı finansal planlama uzmanlığı eğitiminin tamamlandığını anımsatarak katılımcıların ABD merkezli Financial Planning Standards Board (FPSB) tarafından düzenlenen CFP sınavına tabi tutulacağını ve başarılı olanların CFP unvanını alacaklarını aktardı.

Türkiye Finansal Planlama Derneği üyelerinin de eğitimlerini Yeditepe Üniversitesi'nden aldığını bildiren Kaya, şunları kaydetti:

"Sınavı geçen kişiler Türkiye'deki ilk lisanslı finansal planlama uzmanları olacak ve sonrasında bu sektör gelişerek yarının mesleği haline gelecek. Ülkemizde bu sertifikasyona büyük bir ivme ile artacak olan talebe, güçlü temeller üzerine kurulmuş olan Yeditepe Üniversitesi yanıt verecektir. Farkındalık arttıkça, ülkemizde CFP'nin, CPA, CMA, CIA, CRMA gibi geçerli diğer mesleki sertifikalar seviyesine çok kısa sürede geleceğini öngörmekteyiz."

Anahtar Kelimeler:
Yeditepe Üniversitesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
PYD/PKK yandaşları İngiltere'de tren istasyonlarını işgal etti
PYD/PKK yandaşları İngiltere'de tren istasyonlarını işgal etti
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Sahte taksi plakalarına yeni önlem: UKOME'den değişiklik
Sahte taksi plakalarına yeni önlem: UKOME'den değişiklik
Otomobil satışlarına ÖTV ve MTV etkisi
Otomobil satışlarına ÖTV ve MTV etkisi
Aras Kargo’ya
Aras Kargo’ya "Üretken Proje" ödülü
Türkler 2017'de yurt dışında alışverişe 113 milyon avro harcadı
Türkler 2017'de yurt dışında alışverişe 113 milyon avro harcadı
'Not düşürmesine karşın Türkiye büyümeye devam ediyor'
'Not düşürmesine karşın Türkiye büyümeye devam ediyor'

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim