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Türkiye'nin ilk uydu merkezi kapılarını AA'ya açtı

TAI bünyesinde kurulan Türkiye'nin tam kapsamlı ilk Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi, Anadolu Ajansı tarafından görüntülendi.

Türkiye'nin ilk uydu merkezi kapılarını AA'ya açtı

TAI bünyesinde kurulan Türkiye'nin tam kapsamlı ilk Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi, Anadolu Ajansı tarafından görüntülendi.

19 Kasım 2017 Pazar 15:24
Türkiye'nin ilk uydu merkezi kapılarını AA'ya açtı

ANKARA - Arife Yıldız Ünal

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) bünyesinde kurulan Türkiye'nin ilk Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test (USET) Merkezi kapılarını Anadolu Ajansına (AA) açtı.

Göktürk-1 uydusunun ileri entegrasyon ve çevresel testlerinin gerçekleştirildiği Merkezde, Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A geliştirilerek üretilecek.

Milli Savunma Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve Türksat AŞ tarafından yatırım maliyeti karşılanan Merkezin işletmesini TAI yapıyor. TAI, uzman personeli ve endüstriyel altyapılarıyla USET Merkezi'nin ihtiyaç duyduğu tüm teknik desteği tek başına sağlıyor. Yaklaşık 3 bin 800 metrekarelik temiz oda ve yer destek ekipmanlarına sahip Merkezde, kütlesi 5 tona kadar birden fazla uydunun aynı anda montajı, entegrasyonu ve test faaliyetleri gerçekleştirilebilecek.

Merkez, askeri havaalanına doğrudan bağlantısıyla emniyet, maliyet ve risk yönetimi açısından büyük avantaj sağladı.

Yer gözlem, haberleşme ve benzeri özelliklerdeki tüm uzay sistemlerinin fırlatılmaya hazır hale gelinceye kadar yapılması gereken tüm aşamalarında hizmet verebilecek şekilde tasarlanan USET Merkezi'ndeki uydu montaj faaliyetleri kapsamında, ekipman, alt sistem, kablolama ve yapısal parçalar bir araya getirilerek uydunun oluşturulması amaçlanıyor. Buradaki "entegrasyon" faaliyetleriyle ekipman ve alt sistem bağlantıları yapılacak uydular, işlevsellik kazanacak.

Uydunun uzayda karşılaşabileceği olası tüm senaryoların oluşturularak uydu bileşenlerinin performanslarının doğrulanacağı "fonksiyonel testler"in gerçekleştirileceği merkezde, "çevresel testler" de yapılarak uydu ve uydu bileşenlerinin fırlatıcı ve yörüngedeki çevresel koşullara dayanıklılığı doğrulanacak.

USET Merkezi'nde, uydunun yapımından fırlatılma anına ve yörüngeye oturtulmasına kadar geçecek bütün aşamalardaki koşullar gerçeğe en yakın şekilde oluşturularak sistemin sorunsuz çalışıp çalışmadığı görülebilecek.

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TAİTeknolojiTürksat 6AUSETUydu üretim Merkezi
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