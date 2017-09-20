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Ülker reklamına rekabet kurulundan ceza yağdı

Ülker 1 Nisan Şakası" temasıyla ulusal televizyon kanalları ve sosyal medyada yayımlanan reklamların toplumda endişe ve tedirginlik yarattığı için para cezası verildi.

Ülker reklamına rekabet kurulundan ceza yağdı

Ülker 1 Nisan Şakası" temasıyla ulusal televizyon kanalları ve sosyal medyada yayımlanan reklamların toplumda endişe ve tedirginlik yarattığı için para cezası verildi.

20 Eylül 2017 Çarşamba 12:29
Ülker reklamına rekabet kurulundan ceza yağdı

Ülker reklamına rekabet kurulundan ceza yağdı


Yayınlandığı gün bazı medya organlarının ve sosyal medyanın sert tepkisine neden olan Ülker reklamlarına ağır para cezası geldi.
Reklam Kurulunca, toplumda endişe ve tedirginliğe neden olduğu belirtilen "Ülker 1 Nisan Şakası" temalı reklam kampanyası dolayısıyla TBWA ve Plasenta Reklam Hizmetlerine toplam 301 bin 766 lira idari para ve durdurma cezası verilmesi kararlaştırıldı


Reklam Kurulu kararlarından derlenen bilgiye göre, "Ülker 1 Nisan Şakası" temasıyla ulusal televizyon kanalları ve sosyal medyada yayımlanan reklamların toplumda endişe ve tedirginlik yarattığı, sansasyonel nitelik taşıdığı belirlendi.

Reklam Kurulunda konuyla ilgili yapılan görüşme ve değerlendirmelerde, Twitter, Facebook ve Instagram hesaplarında ve çeşitli televizyon kanallarında yayımlanan reklamlardaki şakaların 1 Nisan'da yapılabilecek olağan şakalardan olmadığı" belirtildi.

Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullar dikkate alındığında, ifade ve görüntülerin toplumsal hassasiyetlere dokunarak toplumda endişe ve tedirginliğe yol açtığı vurgulanarak, "Anılan reklamlarda kardeşlerin birbirlerine yapabilecekleri 1 Nisan şakaları arasında 'evini folyoyla kaplama' gibi sıra dışı ve 'kale direğine bağlama' gibi şiddete özendirici şakalara yer verilerek, çocukların olumlu sosyal davranışlarını bozmaya ve taklit edebilecekleri şiddet unsurlarına yönelik ifade ve görüntülerin yer aldığı, kullanılan ses ve görüntü efektlerinin, son derece ürkütücü ve özelikle çocukların psikolojisini olumsuz yönde etkileyebilecek nitelikte olduğu belirlenmiştir" değerlendirmesinde bulunuldu.
Kurul, reklamların bu yönleriyle mevzuata aykırı olduğunun altını çizerek, kampanyanın ulusal televizyon kanallarında yayımlanan versiyonunu hazırlayan TBWA Reklam Hizmetleri AŞ unvanlı firmaya 241 bin 413 lira, internette ve sosyal medyada yayımlanan versiyonu hazırlayan Plasenta Reklam Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ise 60 bin 353 lira idari para ve durdurma cezası verilmesini kararlaştırdı.

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