Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
104539
ALTIN
163.884
DOLAR
3.9376
STERLİN
5.2676
EURO
4.6999
Galatasaray'da gözler kupaya çevrildi
Galatasaray'da gözler kupaya çevrildi
Cimnastikte bronz madalya
Cimnastikte bronz madalya
Göztepe Kulübü Başkanı Sepil: Harika bir galibiyet aldık
Göztepe Kulübü Başkanı Sepil: Harika...
Beşiktaş'ta gözler kupa maçına çevrildi
Beşiktaş'ta gözler kupa maçına çevrildi
Büyük Etiyopya Koşusu yapıldı
Büyük Etiyopya Koşusu yapıldı

ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı Ünlü: 2018'de en yüksek halka arz gerçekleşebilir

ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Ünlü, Türkiye'de şirket satın alma ve birleşmelere ilişkin 2017 yılı gerçekleşmeleri ve 2018 beklentilerini değerlendirdi.

ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı Ünlü: 2018'de en yüksek halka arz gerçekleşebilir

ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Ünlü, Türkiye'de şirket satın alma ve birleşmelere ilişkin 2017 yılı gerçekleşmeleri ve 2018 beklentilerini değerlendirdi.

26 Kasım 2017 Pazar 12:57
ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı Ünlü: 2018'de en yüksek halka arz gerçekleşebilir

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mahmut Ünlü, AA muhabirine dünyada ve Türkiye'de şirket satın alma ve birleşmelere ilişkin 2017 yılı gerçekleşmeleri ve 2018 beklentilerini ilişkin yaptığı değerlendirmede, bu yılın ocak-ekim döneminde 5,2 milyar dolar seviyesinde danışmanlık hizmeti ile şirket satın alma ve birleşme işlemi gerçekleştiğini bildirdi.

Bu yılın tamamında 8-10 milyar dolarlık birleşme ve satın alma işlemi olabileceğini tahmin eden Ünlü, yabancı yatırımcıların gerçekleştirdiği en büyük ilk beş işlemde Hollandalı Vitol'un Petrol Ofisi'ne, İspanyol BBVA'nın Garanti Bankası'na, Avustralyalı IFM'nin Mersin Limanı'na, Brezilyalı BRF'nin Banvit'e ve özel sermaye fonu Actera'nın Korozo'ya yaklaşık 4 milyar dolar yatırım yaptıklarını aktardı.

ÜNLÜ & Co CEO'su Ünlü, yıl başından bu yana 2,5 milyar dolara yakın ikincil arz ya da hızlandırılmış özel satış gerçekleştirildiğini, son beş yıla bakıldığında bunun çok büyük bir rakam olduğunu söyledi.

Gelecek yılın halka arz açısından çok yoğun geçeceğini düşündüğünü kaydeden Ünlü, "2018’de 3,5 milyar dolar düzeyinde halka arz olacağını tahmin ediyoruz. EnerjiSA, Medical Park, Şok, Memorial, Defacto şirketlerinin halka arzı planlanıyor. Eğer yılın ilk yarısında bunlar gerçekleşirse toplamda bugüne kadar yapılmış en yüksek tutarda halka arz olacak. Bu halka arzların başarılı olabilmesi için bunların kurumsal yabancı yatırımcılara satılması şart." değerlendirmesini yaptı.

"Yabancı yatırımcı ilk olarak istikrara bakar"

Ünlü, yabancı yatırımcı algısına ilişkin olarak, "Yabancı yatırımcı ilk olarak istikrara bakar. Siyasi, ekonomik, kur gibi alanlarda istikrar çok önemli. Türkiye yapısı itibarıyla büyüyen bir ülke. Türkiye son 15 yılda ortalama yüzde 4-5 büyüdü. Türkiye büyüme açısından cazip bir ülke." dedi.

Ünlü, "Biz politik ve ekonomik istikrarı sağladığımız zaman Türkiye’ye her yıl 20-25 milyar dolar yabancı sermaye yatırımı gelir." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
BirleşmeEkonomiHalka Arzşirket Satın AlmaÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı Ve Üst Yöneticisi (CEO) Mahmut Ünlü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Yardımcısı Işık: Benim önerim menzili artırılmış elektrikli araç
Başbakan Yardımcısı Işık: Benim önerim menzili artırılmış elektrikli araç
Elektrik borcu olan çiftçilere kötü haber: Destek yok
Elektrik borcu olan çiftçilere kötü haber: Destek yok
Karla mücadeleye 'kameralı' takip
Karla mücadeleye 'kameralı' takip
Mobil dünyaya yerli yazılım üretecekler
Mobil dünyaya yerli yazılım üretecekler
Eximbank'tan 100 dolarlık ihracatta 27 dolar finans desteği
Eximbank'tan 100 dolarlık ihracatta 27 dolar finans desteği
THY 'ulaştırma sektörü'nü uçurdu: Sektöre can verdi
THY 'ulaştırma sektörü'nü uçurdu: Sektöre can verdi
İlerlemiş kanserde yeni umut sıcak kemoterapi tedavisi
İlerlemiş kanserde yeni umut sıcak kemoterapi tedavisi
İstenmeyen SMS'ler için bakanlık yeni sistem kurdu
İstenmeyen SMS'ler için bakanlık yeni sistem kurdu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim