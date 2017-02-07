Varlık Fonu nedir

THY,Halkbank,Ziraat Bankası,Milli Piyango,At yrışları ve daha birçok resmi kurumdam 8 turzm arazisi ve 46 Gayrimenkul Varlık Fonu'na devredildi.05.02.2017 tarihli I. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan KHK ile Antalya (26), Aydın (8), Isparta (1), İstanbul (1), İzmir (8), Kayseri (1) ve Muğla’da (1) toplamda 46 adet gayrimenkul Hazine’den Varlık Fonu’na geçti.Manavgat Çolaklı Mahallesinde 110 Ada 1 Parsel 10.856 metrekare, 711 Ada 1 Parsel 22.503 metrekare, 871 Ada 1 Parsel 33.336 metrekare, Ilıca 648 Ada7 Parsel 28.686 metrekare, 982 Parsel 21.411 metrekare , 1021 Parsel 25. 066 metrekare, Sorgun 2532 Ada 1Parsel 16.086 metrekare, 2533 Ada 1 parsel 15.287 metrekare olmak üzere toplam 173.231 metrekare arazi Türkiye Varlık Fonu’na aktarıldı.THY ve Halkbank da Varlık Fonu’na devredildiVarlık Fonu, çeşitli finansal varlıklara yatırım yaparak gelirini artırmayı hedefleyen, devletin sahipliği ve yönetimi altında çalışan fonlardır.Buna göre, Başbakanlığa bağlı, ana faaliyet konusu fonların kurulması ve yönetimi olan, sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurt içinde kamuya ait varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek, stratejik, büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek için Türkiye Varlık Fonu ve bu fona bağlı alt fonları kurmak ve yönetmek üzere Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi kuruldu.Şirket, stratejik yatırım planında belirtilen hedeflerle likidite, yatırım, risk ve getiri tercihlerini dikkate alarak, yerli ve yabancı şirketlerin paylarının, Türkiye ve yurt dışında kurulan ihraççılara ait payların ve borçlanma araçlarının, kıymetli madenler ve emtiaya dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının fon katılma paylarının türev araçlarının, kira sertifikalarının, gayrimenkul sertifikalarının, özel tasarlanmış yabancı yatırım araçlarının ve diğer araçların alım satımını Türkiye Varlık Fonu adına gerçekleştirecek.