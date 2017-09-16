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Vodafone "Düşler Akademi̇si̇" ile 19 bi̇n gönüllüye ulaştı

- Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Deegan: - "Düşler Akademisi gibi sosyal girişim projeleriyle, engellilere hayatta bağımsız olabileceklerini hissettiren modeller sunmalıyız. Bu işin esası gönüllülük"

Vodafone "Düşler Akademi̇si̇" ile 19 bi̇n gönüllüye ulaştı

- Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Deegan: - "Düşler Akademisi gibi sosyal girişim projeleriyle, engellilere hayatta bağımsız olabileceklerini hissettiren modeller sunmalıyız. Bu işin esası gönüllülük"

16 Eylül 2017 Cumartesi 11:25
Vodafone

İSTANBUL (AA) - Türkiye Vodafone Vakfı, Alternatif Yaşam Derneği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle engelli ve sosyal dezavantajlı bireyleri topluma kazandırmak amacıyla hayata geçirilen Düşler Akademisi, Türkiye’de gönüllülük olgusunun yaygınlaşması için sivil topluma ve sosyal sorumluluk projelerine liderlik etmeyi sürdürüyor.

Vodafone açıklamasına göre, yılda 2 bini aşkın gönüllünün aktif rol aldığı Düşler Akademisi, özellikle 18-25 yaş aralığındaki gençler arasında gönüllülüğün yaygınlaşmasında önemli rol oynuyor. Akademi 2008 yılından bu yana yaklaşık 19 bin gönüllü ile 6 bin öğrencinin engellerini aşmasına destek oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Colman Deegan, Vodafone olarak sosyal yatırımlara büyük önem verdiklerini belirterek, toplumun önemli bir yüzdesini oluşturan engelli bireyler için kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğini vurguladı

Engellileri topluma kazandırmak için çalıştıklarını kaydeden Deegan, "Engelliler için değil, engellilerle birlikte yenilikçi projeler geliştirmeliyiz. Düşler Akademisi gibi sosyal girişim projeleriyle, engellilere hayatta bağımsız olabileceklerini hissettiren modeller sunmalıyız. Bu işin esası gönüllülük. Bu sebeple biz de Türkiye Vodafone Vakfı’nın tüm projelerinde gönüllülerin katkılarına önem veriyoruz ve gönüllülük olgusunu teşvik ediyoruz. Düşler Akademisi bu anlamda çok güzel bir örnek, bir öncü. Bu vesileyle, herkesi hayatlarının bir döneminde Düşler Akademisi'ne gönüllü olmaya davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


- "Y kuşağının yeni tercihi gönüllülük"


Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel de Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında engelliler, kadınlar ve çocuklar için önemli sosyal yatırımlar yaptıklarını belirterek, bugüne kadar yaptıkları sosyal yatırımların toplamı 29 milyon lirayı bulduğunu bildirdi.

Gerçekleştirdikleri projelerle yaklaşık 4 milyon kişiye ulaştıklarını kaydeden Süel, şunları kaydetti:

"Düşler Akademisi projesine başından bu yana aktardığımız hibe tutarı yaklaşık 5 milyon lira olurken, bu projemizle bugüne kadar 6 bin gencimizin hayatına dokunduk. Düşler Akademisi, gönüllülük esasıyla hayata geçirdiğimiz bir proje. Engelli bireylerin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için gönüllülüğün teşvik edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Gönüllülük, halkımızın engellilerin ihtiyaçları ve topluma nasıl faydaları dokunabileceği ile ilgili bilinçlendirilmesinde ve farkındalık yaratılmasında önemli rol oynuyor.

Türkiye’deki gönüllülük düzeyi görece düşük. Dünya Bağış Endeksi'ne göre, Türk halkının yüzde 10'u para bağışı yaparken, yüzde 4'ü gönüllü faaliyetlere katılıyor. Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı verilerine göre ise vatandaşların yüzde 2,5 kadarı toplumsal kuruluşlar, yüzde 4,2’si de siyasal örgütler için gönüllülük faaliyeti yürütüyor. Türkiye Vodafone Vakfı olarak, Türkiye’de gönüllülük olgusunun yaygınlaşması için sivil topluma ve sosyal sorumluluk projelerine öncülük etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Düşler Akademisi gönüllülük alanında önemli bir örnek teşkil ediyor. Özellikle Y kuşağının yeni tercihi, gönüllülük faaliyetlerine katılmak. Düşler Akademisi Kaş, bu anlamda da Türkiye’de öncü projelerden biri oldu."

Anahtar Kelimeler:
Düşler AkademisiTürkiye Vodafone Vakfı
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