Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
117216
ALTIN
165.606
DOLAR
3.9176
STERLİN
5.4678
EURO
4.8144
Avcı-Güneş rekabetinde 15. buluşma
Avcı-Güneş rekabetinde 15. buluşma
Fenerbahçe, Galatasaray  derbisine doğru
Fenerbahçe, Galatasaray  derbisine doğru
Galatasaray'da kaleci Eray İşcan ameliyat edildi
Galatasaray'da kaleci Eray İşcan ameliyat...
Stuttgart Tayfun Korkut ile yenilmezlik serisini sürdürdü
Stuttgart Tayfun Korkut ile yenilmezlik...
Milli tenisçiler yarı finalde
Milli tenisçiler yarı finalde

Volkswagen yetkili servisi AVEK, pazar günleri de açık

2005 yılında Tekstilkent mevkiinde Volkswagen Yetkili Satıcısı ve Servisi olarak hizmet vermeye başlayan Avek Otomotiv artık pazar günleri de açık...

Volkswagen yetkili servisi AVEK, pazar günleri de açık

2005 yılında Tekstilkent mevkiinde Volkswagen Yetkili Satıcısı ve Servisi olarak hizmet vermeye başlayan Avek Otomotiv artık pazar günleri de açık...

17 Mart 2018 Cumartesi 14:03
Volkswagen yetkili servisi AVEK, pazar günleri de açık

Volkswagen yetkili servisi AVEK, pazar günleri de açık

2005 yılında Tekstilkent mevkiinde Volkswagen Yetkili Satıcısı ve Servisi olarak hizmet vermeye başlayan Avek Otomotiv, özellikle İstanbul’un yoğun iş temposundan kaynaklanan zaman darlığını göz önüne alarak Volkswagen araçların Periyodik Bakım ihtiyaçları için Pazar günleri servis hizmeti vermeye başladı.


2017 yılında Tekstilkent, Çanakkale ve Ümraniye bayisinde toplamda 20.000 adede yakın araç satışı gerçekleştirirken, 82.000 adet müşteri aracına servis hizmeti veren Avek Otomotiv, müşterilerinin beklentilerini hep en üst seviyede karşılamak için 700 kişiyi aşan çalışan kadrosu ile 


Tekstilkent’teki tesisinde Bay-Bayan Kuaförü, Bilardo Salonu, Çocuk Oyun Salonu, Lostra gibi ayrıcalıklı alanlar sunarken Yerinden Alım Yerine Teslim, Geçici Araç Tahsisi, Ücretsiz Müşteri Servisi gibi fark yaratan hizmetleri de servis müşterilerine sunuyor.

Avek Otomotiv'de otomobil tutkunlarına özel sergi
Avek Otomotiv'de otomobil tutkunlarına özel sergi
Avek Otomotiv 2017 yılında da büyümeye devam etti
Avek Otomotiv 2017 yılında da büyümeye devam etti
SEAT’ın Yeni SUV aracı Arona Avek showroomlarında
SEAT’ın Yeni SUV aracı Arona Avek showroomlarında
4 yaş va üstü Volkswagen'lere yaşının 3 katı servis indirimi
4 yaş va üstü Volkswagen'lere yaşının 3 katı servis indirimi
AVEK Türkiye'nin en çok tercih edilen SEAT servisi oldu
AVEK Türkiye'nin en çok tercih edilen SEAT servisi oldu
Turkcell Gelibolu Maratonu Avek Otomotiv sponsorluğuyla başlıyor
Turkcell Gelibolu Maratonu Avek Otomotiv sponsorluğuyla başlıyor
AVEK Otomotiv, ticari araç modellerine Auto Credit kolaylığı getirdi
AVEK Otomotiv, ticari araç modellerine Auto Credit kolaylığı getirdi
Skoda Kodiaq Avek'te satışa sunuldu!
Skoda Kodiaq Avek'te satışa sunuldu!
Anahtar Kelimeler:
AVEKAvek Otomotiv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk Traktör İstanbul'da
Türk Traktör İstanbul'da "Ar-Ge Tasarım ve İnovasyon Ofisi" açtı
TİKA'dan Tunus geleneksel el halıcılığına maddi destek
TİKA'dan Tunus geleneksel el halıcılığına maddi destek
Sanayi kentinin ilk fabrikası turizme kazandırılacak
Sanayi kentinin ilk fabrikası turizme kazandırılacak
73 şubelik marketler zinciri Migros'un oldu
73 şubelik marketler zinciri Migros'un oldu
'1915 Çanakkale Köprüsü' inşaatında denize iniliyor
'1915 Çanakkale Köprüsü' inşaatında denize iniliyor
"Kuveyt'in Mühendis Kızları" ilk mezunlarını verdi
Avrupa'nın Uber'le mücadelesi
Avrupa'nın Uber'le mücadelesi
Yunanistan'daki kriz halkı 'sıkmaya' devam ediyor
Yunanistan'daki kriz halkı 'sıkmaya' devam ediyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim