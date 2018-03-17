Volkswagen yetkili servisi AVEK, pazar günleri de açık

2005 yılında Tekstilkent mevkiinde Volkswagen Yetkili Satıcısı ve Servisi olarak hizmet vermeye başlayan Avek Otomotiv, özellikle İstanbul’un yoğun iş temposundan kaynaklanan zaman darlığını göz önüne alarak Volkswagen araçların Periyodik Bakım ihtiyaçları için Pazar günleri servis hizmeti vermeye başladı.



2017 yılında Tekstilkent, Çanakkale ve Ümraniye bayisinde toplamda 20.000 adede yakın araç satışı gerçekleştirirken, 82.000 adet müşteri aracına servis hizmeti veren Avek Otomotiv, müşterilerinin beklentilerini hep en üst seviyede karşılamak için 700 kişiyi aşan çalışan kadrosu ile



Tekstilkent’teki tesisinde Bay-Bayan Kuaförü, Bilardo Salonu, Çocuk Oyun Salonu, Lostra gibi ayrıcalıklı alanlar sunarken Yerinden Alım Yerine Teslim, Geçici Araç Tahsisi, Ücretsiz Müşteri Servisi gibi fark yaratan hizmetleri de servis müşterilerine sunuyor.