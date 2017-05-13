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13 Mayıs 2017 Cumartesi 16:17

Yeraltı görüntülemede dünyayla yarışıyor

Yurt içinde ve yurt dışında yaptığı başarılı çalışmalar ile yer altı görüntüleme sistemlerinin üretiminde öncü firmalardan olan Conrad Dedektör, yeni ürünleri ile tüm dünyada yankı uyandırmayı hedefliyor

Yeraltı görüntülemede dünyayla yarışıyor
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Yeraltı görüntülemede dünyayla yarışıyor

Yurt içinde ve yurt dışında yaptığı başarılı çalışmalar ile yer altı görüntüleme sistemlerinin üretiminde öncü firmalardan olan Conrad Dedektör, yeni ürünleri ile tüm dünyada yankı uyandırmayı hedefliyor..



Türkiye’nin yeraltı görüntüleme konusunda en büyük şirketlerinden biri olan Conrad Dedektör, kurumsallaşma adına attıkları adımlardan biri olarak, yeni ürünlerini Groundtech markası ile tüm dünyaya ürün satmaya hazırlanıyor.
Şirketin kurumsallaşması yönünde büyük çalışmalar içerisinde olduklarını belirten Conrad Dedektör Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gökalp, yaptığı yazılı açıklamada; bu doğrultuda şirketin başına Dokuz Eylül Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği bölümü mezunu olan Rıfat Gökalp’i Genel Müdür atadıklarını söyledi.,

GROUNDTECH MARKASIYLA DÜNYAYLA YARIŞACAĞIZ

Conrad Dedektör Genel Müdürü Jeofizik Mühendisi Rıfat Gökalp, bugüne kadar geliştirdikleri cihazları yurt içinde tescilli Conrad markasıyla sattıklarını, bundan sonra ise tüm dünyaya Groundtech markasıyla açılacaklarını söyledi.  Marka tescili konusunun önemine değinen Jeof.Müh. Rıfat Gökalp, “Gorundtech markasını tüm Avrupa, Amerika ve Madrid protokolüne üye ülkelerde tescil ettirdik. Artık dünyanın her yerine Groundtech markasıyla ürünlerimizi satabileceğiz.” Diye konuştu.   



 
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