Zeytinciler bile şaşırdı: Zeytin düştü, zeytinyağı fırladı

Piyasadaki dengesizlik yüzünden üreticiler de ne yapacağını şaşırdı. Rekor fiyat artışı ise yeşil zeytinde görülüyor. Geçtiğimiz yıl kilosu 8 liradan satılan yeşiy zeytinin fiyatı 20 liraya kadar yükseldi.

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