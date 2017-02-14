Zeytinciler bile şaşırdı: Zeytin düştü, zeytinyağı fırladı

Zeytin piyasasında şaşkınlık veren hareketlenme, yıllardır ilk kez, zeytin fiyatları, zeytinyağının üstüne çıktı. Piyasadaki dengesizlik yüzünden üreticiler de ne yapacağını şaşırdı. Rekor fiyat artışı ise yeşil zeytinde görülüyor. Geçtiğimiz yıl kilosu 8 liradan satılan yeşiy zeytinin fiyatı 20 liraya kadar yükseldi. 2016 yılında yaşanan kuraklık nedeniyle sofralık yeşil zeytinin fiyatı 8 TL'den 20 TL'ye çıkarken, zeytinyağının litre fiyatı ise 20 TL'ye düştü.
Zeytin fiyatları,Balıkesir Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Grubu Başkanı Mehmet Hakkı Semerci, zeytin ve zeytinyağı fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Geçen yıl litresi 20-24 lira arasında değişen sızma zeytinyağının fiyatı bu yıl 20 liraya gerilerken, birinci sınıf yeşil zeytinin perakende satış fiyatı aynı dönemler itibarıyla 8-12 liradan 20 liraya çıktı.
Zeytinyağı fiyatları, Kuraklığın sebep olduğu bu fiyat oranları hakkında Semerci, zeytinlerin dalında gelişemediğini, özellikle Körfez bölgesinin sofralık zeytin üretiminde ciddi düşüş yaşandığını söyledi.
Semerci, "2016-2017 zeytin sezonunda kuraklığın son derece etkili olmasından dolayı zeytinler ağaçlarda gelişemedi. Bu durum birinci kalite yeşil zeytinin perakende satış fiyatının 18-20 liraya çıkmasına neden oldu. Sofralık zeytin neredeyse zeytinyağı fiyatlarını yakalamış durumda. Bu durum fakirin sofrasındaki katık dediğimiz zeytinin tüketilmesini olumsuz yönde etkileyecektir, ama seneye umuyorum ki bu durum düzelir tekrar normal bir seviyeye gelir. Bu sene birkaç ay daha sıkıntı çekileceğini düşünüyorum." dedi.