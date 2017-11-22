Zorlu Enerji yenilenebilir hedefine odaklandı

ANKARA (AA) - Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya için yatırımlara devam ettiklerini belirterek, "Son 10 yılda 2 milyar dolar yatırım yaptığımız enerjide yerli, yenilenebilir ve temiz kaynaklara dayalı yatırımlara devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Zorlu Holding tarafından yapılan açıklamada, Zorlu Enerji Grubu'nun 320 milyon dolar yatırımla tamamladığı Kızıldere III projesinin ilk fazı olan 99,5 megavatlık bölümünün resmi açılışının, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törenle gerçekleştirildiği belirtildi.
Denizli’nin Sarayköy ilçesinde kurulumuna geçen yıl başlanan Kızıldere III jeotermal santralinin sisteme kabulü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmişti. Ticari elektrik satışına başlanan Kızıldere III jeotermal santralinin 99,5 megavat kurulu güce sahip ilk ünitesi yılda 720 milyon kilovatsaat elektrik üretecek.
Elektrik ile buhar üretimi ve satışı, doğalgaz ticareti ve dağıtımı, güneş panelleri ticareti, enerji santrallerinin projelendirilmesi, uzun süreli işletilmesi, servis bakımının gerçekleştirilmesi gibi geniş yelpazede katma değeri yüksek hizmetler sunan Zorlu Enerji Grubu, 6 doğalgaz, 7 hidroelektrik, 4 jeotermal ve 4 rüzgar santralinden oluşan üretim portföyüyle Türkiye’de toplam 744 megavat, Pakistan ve İsrail’deki yatırımlarıyla birlikte ise toplamda bin 91 megavat kurulu güce sahip bulunuyor.