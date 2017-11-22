Zorlu Enerji yenilenebilir hedefine odaklandı

ANKARA (AA) - Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya için yatırımlara devam ettiklerini belirterek, "Son 10 yılda 2 milyar dolar yatırım yaptığımız enerjide yerli, yenilenebilir ve temiz kaynaklara dayalı yatırımlara devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Zorlu Holding tarafından yapılan açıklamada, Zorlu Enerji Grubu'nun 320 milyon dolar yatırımla tamamladığı Kızıldere III projesinin ilk fazı olan 99,5 megavatlık bölümünün resmi açılışının, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törenle gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yönetim Kurulu Başkanı Zorlu, “Holding olarak daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya hayalimize hayat verecek uzun soluklu yatırımlar için önemli adımlar atıyoruz. Son 10 yılda 2 milyar dolar civarında yatırım yaptığımız enerjide, sürdürülebilir bir gelecek inşa edebilmek adına yerli, yenilenebilir ve temiz kaynaklara dayalı yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Bunun bir yansıması olarak, Zorlu Enerji’nin bugün Türkiye’deki kurulu gücünün yüzde 76’sı yenilenebilir enerji kaynaklarına dayanıyor. Zorlu Enerji’nin Türkiye’deki dördüncü jeotermal enerji projesi olan Kızıldere III jeotermal santralimizin ilk fazı için 320 milyon dolar yatırım yaptık. Önümüzdeki yıl tamamlamayı planladığımız Kızıldere III santral projemiz sahip olacağı toplam 165 megavat kurulu güç ile Türkiye’nin en büyük jeotermal santrali olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde kurulumuna geçen yıl başlanan Kızıldere III jeotermal santralinin sisteme kabulü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmişti. Ticari elektrik satışına başlanan Kızıldere III jeotermal santralinin 99,5 megavat kurulu güce sahip ilk ünitesi yılda 720 milyon kilovatsaat elektrik üretecek.

Elektrik ile buhar üretimi ve satışı, doğalgaz ticareti ve dağıtımı, güneş panelleri ticareti, enerji santrallerinin projelendirilmesi, uzun süreli işletilmesi, servis bakımının gerçekleştirilmesi gibi geniş yelpazede katma değeri yüksek hizmetler sunan Zorlu Enerji Grubu, 6 doğalgaz, 7 hidroelektrik, 4 jeotermal ve 4 rüzgar santralinden oluşan üretim portföyüyle Türkiye’de toplam 744 megavat, Pakistan ve İsrail’deki yatırımlarıyla birlikte ise toplamda bin 91 megavat kurulu güce sahip bulunuyor.