Zorlu Enerji'nin YEKDEM başvuruları onaylandı

ANKARA (AA) - Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması'ndan (YEKDEM) faydalanabilmesi adına 6 yenilenebilir enerji santrali için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) yapılan başvuruların kabul edildiği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler için oluşturulan ve ABD Doları bazında sabit fiyat garantisi veren YEKDEM'den faydalanabilmesi adına Gökçedağ, Sarıtepe ve Demircilersantralleri (RES) ile Alaşehir I, Kızıldere II ve Kızıldere IIIsantralleri (JES) için yaptığı başvuruların onaylandığı, söz konusu santrallerin 2018 takvim yılında ürettikleri tüm elektriği YEKDEM kapsamında satacağı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gökçedağ RES rüzgar enerjisine dayalı üretim tesislerine verilen kaynak bazında destek fiyatı olan kilovat saat başına 7,3 dolar fiyatından satış yapacak olup, Sarıtepe RES ve Demirciler RES ise kilovat saat başına 7,3 dolar fiyatına ek olarak yerli aksam kullanımdan dolayı verilen kilovat saat başına 1,4 dolar ek katkıdan da faydalanacak olup toplamda kilovat saat başına 8,7 dolar fiyatından satış yapacaklardır. Kızıldere II JES, Kızıldere III JES ve Alaşehir I JES ise jeotermal enerjisine dayalı üretim tesislerine verilen kaynak bazında destek fiyatı olan kilovat saat başına 10,5 dolar fiyatına ek olarak yerli aksam kullanımdan dolayı verilen kilovat saat başına 0,7 dolar ek katkıdan da faydalanarak toplamda kilovat saat başına 11,2 dolar fiyatından satış yapacaklardır."