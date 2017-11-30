Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
103984
ALTIN
160.911
DOLAR
3.9080
STERLİN
5.2891
EURO
4.6594
PFDK'dan 6 Süper Lig kulübüne ceza
PFDK'dan 6 Süper Lig kulübüne...
Totti: Tribünde olmak daha çok acı veriyor
Totti: Tribünde olmak daha çok...
Derbide golcü ve kalecilerin rekabeti yaşanacak
Derbide golcü ve kalecilerin rekabeti...
Dünya Kupası'nda kura heyecanı
Dünya Kupası'nda kura heyecanı
Beşiktaş-Galatasaray derbisini Fırat Aydınus yönetecek
Beşiktaş-Galatasaray derbisini Fırat Aydınus yönetecek

Zorlu Enerji'nin YEKDEM başvuruları onaylandı

ANKARA (AA) - Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması'ndan (YEKDEM) faydalanabilmesi adına 6 yenilenebilir enerji santrali için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) yapılan başvuruların...

Zorlu Enerji'nin YEKDEM başvuruları onaylandı

ANKARA (AA) - Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması'ndan (YEKDEM) faydalanabilmesi adına 6 yenilenebilir enerji santrali için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) yapılan başvuruların...

30 Kasım 2017 Perşembe 18:14
Zorlu Enerji'nin YEKDEM başvuruları onaylandı

ANKARA (AA) - Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması'ndan (YEKDEM) faydalanabilmesi adına 6 yenilenebilir enerji santrali için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) yapılan başvuruların kabul edildiği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler için oluşturulan ve ABD Doları bazında sabit fiyat garantisi veren YEKDEM'den faydalanabilmesi adına Gökçedağ, Sarıtepe ve Demirciler rüzgar enerjisi santralleri (RES) ile Alaşehir I, Kızıldere II ve Kızıldere III jeotermal enerji santralleri (JES) için yaptığı başvuruların onaylandığı, söz konusu santrallerin 2018 takvim yılında ürettikleri tüm elektriği YEKDEM kapsamında satacağı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gökçedağ RES rüzgar enerjisine dayalı üretim tesislerine verilen kaynak bazında destek fiyatı olan kilovat saat başına 7,3 dolar fiyatından satış yapacak olup, Sarıtepe RES ve Demirciler RES ise kilovat saat başına 7,3 dolar fiyatına ek olarak yerli aksam kullanımdan dolayı verilen kilovat saat başına 1,4 dolar ek katkıdan da faydalanacak olup toplamda kilovat saat başına 8,7 dolar fiyatından satış yapacaklardır. Kızıldere II JES, Kızıldere III JES ve Alaşehir I JES ise jeotermal enerjisine dayalı üretim tesislerine verilen kaynak bazında destek fiyatı olan kilovat saat başına 10,5 dolar fiyatına ek olarak yerli aksam kullanımdan dolayı verilen kilovat saat başına 0,7 dolar ek katkıdan da faydalanarak toplamda kilovat saat başına 11,2 dolar fiyatından satış yapacaklardır."

Anahtar Kelimeler:
Jeotermal EnerjiRüzgar EnerjisiYEKDEMZorlu Enerji
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Şehir içinde ticari araçlara kar lastiği takma sürelerini valilikler belirleyecek'
'Şehir içinde ticari araçlara kar lastiği takma sürelerini valilikler belirleyecek'
Halk Bankası'ndan açıklama
Halk Bankası'ndan açıklama
Türkiye’de doğalgaz ve elektrik AB'den daha ucuz
Türkiye’de doğalgaz ve elektrik AB'den daha ucuz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak: Akıllı kömür dönemini bugün itibarıyla başlatıyoruz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak: Akıllı kömür dönemini bugün itibarıyla başlatıyoruz
'Gram altında 170 lira sürpriz olmayacaktır'
'Gram altında 170 lira sürpriz olmayacaktır'
Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor
Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor
'Türkiye'yi teknoloji merkezi olarak kullanacağız'
'Türkiye'yi teknoloji merkezi olarak kullanacağız'
Şişecam Gönüllülerinden Çocuk Hakları Şenliği
Şişecam Gönüllülerinden Çocuk Hakları Şenliği

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim