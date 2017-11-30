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Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için yarın başlayacak kış lastiği takma zorunluluğu, 1 Nisan 2018'de sona erecek.

Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için yarın başlayacak kış lastiği takma zorunluluğu, 1 Nisan 2018'de sona erecek.

30 Kasım 2017 Perşembe 14:20
Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor

ANKARA (AA) - Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu yarın başlayacak.

1 Nisan 2018'de sona erecek kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan araç sahiplerine uygulanacak 625 liralık ceza, 1 Ocak 2018'den sonra 715 liraya yükselecek.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutulacak. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebilecek.

Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılacak.

Kurala uymayan araçların işletmecilerine uygulanan 625 liralık cezanın Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yüzde 14,47'lik yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2018 itibarıyla 715 liraya çıkarılması öngörülüyor. Belirtilen idari para cezasının tutarını azaltmaya ve iki katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan arasında kış lastiğini zorunlu kullanacak.

Kış lastiği "hususi" değil, "ticari" araçlarda zorunlu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, kış lastiğine ilişkin yapılan düzenlemenin hususi olarak tescil edilen taşıtları kapsamadığını, buna karşın şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunluluk taşıdığını ifade etti.

Belirtilen sürelerde il sınırları içinde kış lastiği zorunluluğunun uygulanacağı tarih aralıklarıyla ilgili duyuruların valiliklerce yapılacağını vurgulayan Arslan, yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar dışındaki hususi araçlar için uygulamanın zorunlu olmadığını ancak can ve mal güvenliğiyle güvenli seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılmasını tavsiye etti.

"Tedbirsiz araçlara izin verilmeyecek"

Arslan, uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatmasını ve insanların mağduriyete uğramasını önlemenin amaçlandığını belirterek ekiplerin tedbirsiz, hazırlıksız yola çıkan araçları daha sıkı denetleyeceğini ve kış şartlarına uygun lastik takmayan araçların yola devam etmelerine izin verilmeyeceğini bildirdi.

Kış lastiklerinin 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağladığını anlatan Arslan, kış lastiği takma zorunluğunun sonra erdiği tarihin, hava şartlarına bağlı olarak Bakanlıkça 1 ay uzatılabileceğini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Ahmet ArslanKış LastiğiTürkiye
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