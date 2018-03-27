Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
sisli
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
116197
ALTIN
172.187
DOLAR
3.9788
STERLİN
5.6375
EURO
4.9395
Ljubisa Tumbakovic: Türk Milli Takımı'nın büyük bir geleceği var
Ljubisa Tumbakovic: Türk Milli Takımı'nın...
Mircea Lucescu: Sonuç için mutlu değilim ama oyun için mutluyum
Mircea Lucescu: Sonuç için mutlu...
19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda
19 Yaş Altı Milli Futbol...
Belözoğlu'ndan Ünder ve Çalhanoğlu'na destek
Belözoğlu'ndan Ünder ve Çalhanoğlu'na destek
Galatasaray final için sahada
Galatasaray final için sahada

15 Temmuz Gazisi Tanış: Siz hangi dinin mensubusunuz da bu insanlara ateş ettiniz

15 Temmuz Gazisi müşteki Ahmet Tanış, "Siz hangi dinin mensubusunuz da bu insanlara ateş ettiniz? Sizin o şerefsiz lideriniz ABD’de MOSSAD ve CIA’nın kurduğu malikanede yaşarken, siz burada geberip gideceksiniz." dedi.

15 Temmuz Gazisi Tanış: Siz hangi dinin mensubusunuz da bu insanlara ateş ettiniz

15 Temmuz Gazisi müşteki Ahmet Tanış, "Siz hangi dinin mensubusunuz da bu insanlara ateş ettiniz? Sizin o şerefsiz lideriniz ABD’de MOSSAD ve CIA’nın kurduğu malikanede yaşarken, siz burada geberip gideceksiniz." dedi.

27 Mart 2018 Salı 21:54
15 Temmuz Gazisi Tanış: Siz hangi dinin mensubusunuz da bu insanlara ateş ettiniz

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin, haklarında 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 135'i tutuklu 143 sanığın yargılandığı dava ertelendi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Büyükçekmece'deki Mimar Sinan Spor Salonu'nda yapılan duruşmada, ifadesi alınan 15 Temmuz Gazisi Müşteki Necmeddin Kılınç, köprüye giderken izli mermiler gördüğünü, Allahu Ekber diyerek köprüye yürüdüğünü söyledi.

Gişelerin yakınında polis zırhlı araçlarından Kirpi gördüğünü anlatan Kılınç, "Oradaki polislere 'Siz kullanmıyorsanız verin biz bunların arasında dalalım' dedim. Polis ise bana, bunu yaptığımız takdirde askerlerin daha çok ateş edeceğini söyledi. Yaylım ateşi sırasında daha yere yatmaya fırsat bulamadan vuruldum. Sol kolumdan girip çıkan kurşun göğsüme isabet etmiş. Kalp yetmezliğim vardı, aynı zamanda engelliydim. Hastaneye götürüldüm. Ameliyata alındıktan sonra sabaha karşı uyandım. Uyanır uyanmaz ağrımı ve yaramı bir kenara bırakıp hemşirelere darbenin bastırılıp bastırılmadığını sordum. Sol elim felç kaldı, kolumu hareket ettirmekte zorlanıyorum. Bütün sanıklardan şikayetçiyim." dedi.

Müştekilerden Gazi Musa Çevik, ifadesinde, yatsı namazından sonra eve gidince darbe girişiminden haberdar olduğunu ve köprüye gittiğini belirtti. Askerlerin köprüde sürekli ateş ettiğini kaydeden Çevik, "Her ateş edildiğinde yere yatıyorduk. Her 5 metrede bir kan izi görüyordum. Vurulmuşum, onu bile fark etmedim." diye konuştu.

Olay gecesi köprüye gittiğini belirterek, gördüklerini anlatan müşteki Ahmet Tanış ise sanıklara dönerek, "Siz hangi dinin mensubusunuz da bu insanlara ateş ettiniz? Sizin o şerefsiz lideriniz ABD’de MOSSAD ve CIA’nın kurduğu malikanede yaşarken, siz burada geberip gideceksiniz." dedi.

Tanış’ın bu sözleri üzerine müştekilerin oturduğu bölümden ‘Amin’ sesleri yükseldi.

Bugünkü duruşmaya gelen müştekilerin ifadelerinin tamamlanmasının ardından mahkeme başkanı, duruşmanın Perşembe günü devam edeceğini açıkladı. Başkan ayrıca, Perşembe günü, müşteki ifadeleri alınmaya devam edileceğini ve olay yerine ilişkin görüntülerin duruşma salonunda izleneceğini bildirdi.

Muhabir: Başak Akbulut Yazar

Anahtar Kelimeler:
Türkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fanatik Yahudilerden 'Mescid-i Aksa’yı boşaltma' çağrısı
Fanatik Yahudilerden 'Mescid-i Aksa’yı boşaltma' çağrısı
Çocuk programlarındaki gıda reklamlarına sınırlama
Çocuk programlarındaki gıda reklamlarına sınırlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Trump ile Macron 'Türkiye ile iş birliğini' konuştu
Trump ile Macron 'Türkiye ile iş birliğini' konuştu
İngiltere Başbakanı May'den Arakan açıklaması
İngiltere Başbakanı May'den Arakan açıklaması
Başarısız olacağını anlayan darbeciler kaçmaya başlamış
Başarısız olacağını anlayan darbeciler kaçmaya başlamış
Suudi Arabistan'da ilk kez 'Amerikan güreşi' organizasyonu
Suudi Arabistan'da ilk kez 'Amerikan güreşi' organizasyonu
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Biz buna kaza demedik, kaza demeyeceğiz
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Biz buna kaza demedik, kaza demeyeceğiz

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim