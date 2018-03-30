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4B'ye geçişte ücretlere yüzde 10 zam

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, "4C'den 4B'ye emekçi kardeşlerimizin geçişini 2 Nisan itibarıyla gerçekleştirmiş olacağız. Ücretlerinde yüzde 10 artış yapıyoruz." dedi.

4B'ye geçişte ücretlere yüzde 10 zam

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, "4C'den 4B'ye emekçi kardeşlerimizin geçişini 2 Nisan itibarıyla gerçekleştirmiş olacağız. Ücretlerinde yüzde 10 artış yapıyoruz." dedi.

30 Mart 2018 Cuma 14:42
4B'ye geçişte ücretlere yüzde 10 zam

İSTANBUL (AA) - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk 2017 Ödül Töreni"nde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, işçilerle ilgili önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Taşeron konusunun bu hafta "son viraja girdiği"nin" altını çizen Sarıeroğlu, "Çalışmalarımızda Allah'a çok şükür büyük bir aksaklık yaşamadık. Biraz algı operasyonlarına, bilgi kirliliklerine maruz kaldık ama sağlıklı bir şekilde yürütmüş durumdayız." diye konuştu.

Sarıeroğlu, 4C'den 4B'ye geçişlerle ilgili de şunları kaydetti:

"Dün akşam itibarıyla 4C'den 4B'ye geçecek kardeşlerimizle ilgili de kararnamemiz Resmi Gazete'de yayımlanmış durumda. Yüzde 10 ücret artışı ile izin sürelerini düzenleyerek 4C'den 4B'ye emekçi kardeşlerimizin geçişini 2 Nisan itibarıyla gerçekleştirmiş olacağız. Ücretlerinde yüzde 10 artış yapıyoruz. İzin sürelerinde de bir düzenleme gerçekleştireceğiz. Dün yaptığımız Kamu Personel Danışma Kurulu'nda bu konularla ilgili adım attık."

Sarıeroğlu, bu süreçte katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Muhabir: Güç Gönel, Lale Bildirici


Anahtar Kelimeler:
EkonomiJülide Sarıeroğlu
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