4B'ye geçişte ücretlere yüzde 10 zam

İSTANBUL (AA) - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk 2017 Ödül Töreni"nde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, işçilerle ilgili önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Taşeron konusunun bu hafta "son viraja girdiği"nin" altını çizen Sarıeroğlu, "Çalışmalarımızda Allah'a çok şükür büyük bir aksaklık yaşamadık. Biraz algı operasyonlarına, bilgi kirliliklerine maruz kaldık ama sağlıklı bir şekilde yürütmüş durumdayız." diye konuştu.
Sarıeroğlu, 4C'den 4B'ye geçişlerle ilgili de şunları kaydetti:
Sarıeroğlu, bu süreçte katkı sağlayanlara teşekkür etti.
Muhabir: Güç Gönel, Lale Bildirici