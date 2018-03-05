5. Uluslararası CNR Kitap Fuarı 10 Mart'ta açılıyor

ANKARA (AA) - 5. Uluslararası CNR Kitap Fuarı, yerli ve yabancı 350 yayınevinin katılımıyla İstanbul'da, 10-18 Mart'ta düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, fuara bu yıl 450 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor.

Pozitif Fuarcılık ile Basın Yayın Birliğinin iş birliğiyle düzenlenecek fuarda okumanın önemini ve kitapların gücünü anlatan binden fazla etkinlik gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığının 48 metrekarelik bir stant ile temsil edileceği fuarın "onur yazarı" edebiyat alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülü sahibi Alev Alatlı olacak. Türk kültür, sanat ve edebiyatının tanıtımına yönelik Bakanlık yayınlarının da sergileneceği büyük buluşma, bu yıl "Oku" temasıyla düzenlenecek.

Fuarda ayrıca şair, yazar, fikir ve sanat adamı Necip Fazıl Kısakürek özel sergisi ziyarete açılacak.

Açılışı 10 Mart Cumartesi olarak belirlenen ve 18 Mart Pazar günü sona erecek 5. CNR Uluslararası Kitap Fuarı'na 20 ülkeden 350 yayınevi katılacak. Çin, İran, İsveç, Kosova ve Romanya, Bakanlığın davetlisi olarak fuardaki yerlerini alacak. İstanbul'un bir telif marketi haline getirilmesi amaçlanıyor

CNR Kitap Fuarı'nda, "Uluslararası İstanbul 3. Yayımcı Profesyonel Buluşmaları (Fellowship Istanbul)" etkinliği düzenlenecek. Fuarda ayrıca Bakanlığın Türk Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Dışa Açılımını Destekleme Projesi'nin de (TEDA) sunumu yapılacak.

Uluslararası yayımcıları bir araya getirecek "Fellowship İstanbul" etkinliği, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesince düzenlenecek.

CNR kapsamında düzenlenecek bu etkinlik ile Türk yayımcılar ile dünya yayımcılarının karşılıklı iş birliğinin artırılması, İstanbul'un bir telif marketi haline getirilmesi, yaratıcı endüstri olarak tanımlanan yayımcılık sektörünün küresel düzeyde rekabet edecek seviyeye ulaşmasında kapasite gelişimine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Etkinlik ile ayrıca Türkiye'de gerçekleştirilen fuar ve kitap merkezli programlara katılan yabancı yayıncı sayısının çoğaltılarak bu alandaki uluslararası etkinin artırılması hedefleniyor.

İstanbul 5. CNR Uluslararası Kitap Fuarı ile Uluslararası İstanbul 3. Yayımcı Profesyonel Buluşmaları'nın açılışı 9 Mart'ta yapılacak.