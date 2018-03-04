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ABD’de 'Holi' ile renklendi

Hindistan'da "renklerin festivali" olarak bilenen "Holi Festivali", yaklaşık bin kişinin katılımıyla ABD’nin Chicago kentinde kutlandı.

ABD’de 'Holi' ile renklendi

Hindistan'da "renklerin festivali" olarak bilenen "Holi Festivali", yaklaşık bin kişinin katılımıyla ABD’nin Chicago kentinde kutlandı.

04 Mart 2018 Pazar 10:50
ABD’de 'Holi' ile renklendi

CHICAGO (AA) - Hindistan'da "renklerin festivali" olarak bilenen "Holi Festivali", ABD’nin Chicago kentinde kutlandı.

Hint kültüründe baharın gelişini simgeleyen festival dolayısıyla kentin Lemont bölgesindeki Chicago Hindu Tapınağı bahçesinde etkinlik düzenlendi.

ABD'de yaşayan Hintlilerin yanı sıra çok sayıda Amerikalı ve kenti ziyaret eden turistlerin de ilgi gösterdiği etkinlik, Hindistan Ulusal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Baharın renkleri eşliğinde dans

Hint müzikleri eşliğinde dans ederek yüzleri ve kıyafetlerine baharın renklerini sembolize eden boyaları süren yaklaşık bin kişi saatlerce eğlendi.

Festivale ilgi gösteren basın mensupları da katılımcılar tarafından boyanmaktan kurtulamadı.

Muhabir: Bilgin S. Şaşmaz

Anahtar Kelimeler:
ChicagoDünyaHoliRenklerin Festivali
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