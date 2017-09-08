ABD'de Irma Kasırgası alarmı

PORT-AU-PRINCE (AA) - ABD Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA), Florida eyaleti sahillerine yaklaşan Irma Kasırgası'nın büyük yıkıma yol açacağı uyarısında bulundu.

Kurumun Washigton'daki merkezinde basın toplantısı düzenleyen FEMA Başkanı Brock Long, Florida eyaletinde büyük yıkıma yol açmasını bekledikleri kasırganın etki alanı içindeki yerleşimlerde yaşayan vatandaşlara tahliye uyarılarına uymaları çağrısı yaptı.

Kasırganın bu hafta sonunda Florida eyaleti kıyılarını etkileyeceği konusunda "çok güçlü tahminler" olduğunu hatırlatan Long, eyalette bugüne kadar bu şiddette bir kasırga yaşanmadığını vurguladı.

Brock Long, kasırga nedeniyle Florida'da yaklaşık 100 bin kişinin barınağa ihtiyaç duyabileceğine dikkati çekerek, eyaletin büyük bölümünün günlerce elektriksiz kalabileceğini bildirdi.

FEMA Başkanı Long, sahile yakın bölgelerde yaşayan insanların, tahliye uyarılarına mutlaka uymaları gerektiğine değindi.

FEMA, Irma Kasırgası için yürütülecek yardım hazırlıkları ve Harvey Kasırgası için yürütülen faaliyetler kapsamında 8 bin personelin görevlendirdiğini de duyurdu.

Muhabir: Emre Aytekin