'ABD'de radikal güç ve acımasızlık öne çıkacak'

İSTANBUL (AA) - GÜLSÜM İNCEKAYA - ANKA Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sencer İmer, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Mike Pompeo ve Gina Haspel'i atamasını AA muhabirine değerlendirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'un Kuzey Kore, İran ve Suriye gibi ülkelerle yaşanan krizleri çözmede diplomatik yöntemleri tercih ettiği için görevden alındığını savunan İmer, "Beyaz Saray'ın tamamen şahinlerin eline geçmesiyle dünyanın tehlikeli bir sürece girdiğini" söyledi.

Amerika'nın kuzey Suriye'de İsrail'le terör koridoru kurmaya çalışırken Tillerson'ın Trump ile ters düştüğünü kaydeden İmer, "Çünkü Tillerson diplomasiyi kullanarak olayları çözmek istedi. Bay Trump ise güç kullanarak bunu çözmek isteyenlerden. Bay Pompeo askerdir. Yani 'Kafasına vurur alırım.' diyen tiplerden. Tıpkı Pentagon'un başındaki General Mattis gibi. Beyaz Saray Genel Sekreteri Kelly de aynı kafada olan adamlardandır. Yani Bay Trump etrafını şahinlerle çevirmiş vaziyette." diye konuştu.

İmer, Mike Pompeo'nun Dışişleri Bakanlığı'nın Senato'da onaylanıp onaylanmayacağından emin olmadığını ifade ederek, "Çünkü Senato'da Cumhuriyetçiler içerisinde dahi bu saldırgan politikayı kabul etmeyen sesler var. Ancak Trump, İsrail şahin kanadının lobisinden faydalanarak bunu geçirebilir. Pompeo seçildiği zaman sorunlar daha kolay çözülmez." değerlendirmesinde bulundu.

"Dünyayı zor günler bekliyor"

Prof. Dr. İmer, İsrail şahin kanadının ve ABD'de onlarla birlikte hareket eden siyasetçilerin Trump'ın etrafında etkili bir dayanışma grubu kurduklarına dikkati çekti.

Pompeo'nun Dışişleri Bakanı kabul edilmesi halinde dünyaya çok büyük sıkıntılar yaşatabileceği uyarısında bulunan İmer, "ABD Dışişleri Bakanlığı'na atanan Mike Pompeo, uluslararası meseleleri askeri yöntemle çözme taraftarı. Pompeo'nun yerine CIA'nın başına getirilen Gina Haspel işkence yöntemleri konusunda tecrübeli bir kişi. Dikkat ederseniz ABD'de radikal güç ve acımasızlık öne çıkmaya başlıyor. Yani dünyayı ve bölgemizi zor günler bekliyor" tespitinde bulundu.

İmer, dünyanın tehlikeli bir sürece girdiği bugünlerde Türkiye'nin iç cephede birlik içinde olması gerektiğinin altını çizerek, "İktidarı ve muhalefetiyle ayrışmamamız lazım. Çünkü milli meselelerde ayrışmak ülkenin aleyhine durumlar yaratır. Dik durmamız lazım, birlikte durmamız lazım. Bu çok önemli. Seçim dahi olsa birçok konuda farklı düşünsek de milli meselelerde beraber davranmamız gerekiyor. Bizim kendimizi dünyaya çok iyi anlatmamız gerekiyor. İçeride de anlatmamız lazım. Avrupa kamuoyuna ulaşmamız lazım. Akademisyenlerin, muhalefet partileri ve iktidarın birlikte anlatması lazım. Bu sadece büyükelçilere bırakılacak bir görev değildir." diye konuştu.

"ABD, Türkiye'yi karşısına alırsa bölgeyi kaybeder"

Prof. Dr. Sencer İmer, ABD’nin yanlış dış politikası yüzünden yalnızlaştığını belirterek, Washington'ın bölgedeki tek müttefikinin İsrail olduğunu ifade etti.

İmer, Türkiye'nin diplomatik araçları kullanarak çok iyi manevralar yapması gerektiğine temas ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Rusya ile Türkiye iyi geçinmeli ve bir arada durmalılar. Türkiye ile Almanya ve AB mutlaka bir arada durmalılar. Türkiye ile İran mutlaka bir arada durmalı, Türkiye ile Çin de iyi ilişkiler kurmalı. Türkiye'nin Bağdat'la kurduğu iş birliği Şam'a da ulaşmalı. Bir an önce Suriye'de yeni anayasa yapılıp, üniter bir Suriye devletinin ayakta kalabilmesi ve burada bütün kuvvetlerin temsil edilmesi lazım.

Biz işgal maksadıyla Suriye'de değiliz, biz kendimizi korumak için oraya girmişiz. Son çare olarak askeri müdahalede bulunduk. Türkiye'yi bu terör belasından kurtarmalıyız. Bu bakımdan Suriye devletinin de bir an önce sağlıklı bir yapıya kavuşması bizim çıkarımıza. Orada barışın temin edilmesi bizim çıkarımıza."