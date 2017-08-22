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Açıköğretim ikinci üniversite kayıt tarihleri belli oldu

Anadolu Üniversitesinin Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 öğretim yılı ikinci üniversite internet başvuru ve kayıt işlemlerinin 5-16 Eylül'de yapılacağı bildirildi.

Açıköğretim ikinci üniversite kayıt tarihleri belli oldu

Anadolu Üniversitesinin Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 öğretim yılı ikinci üniversite internet başvuru ve kayıt işlemlerinin 5-16 Eylül'de yapılacağı bildirildi.

22 Ağustos 2017 Salı 13:06
Açıköğretim ikinci üniversite kayıt tarihleri belli oldu

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile merkezi Açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre eğitim öğretim yapan fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler, Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelere internetten başvurduktan sonra kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Adaylar okudukları veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere, lisans eğitimi alanlar lisans veya ön lisans programlarına, ön lisans eğitimi alanlar ön lisans programlarına internetten başvurarak kayıt yaptırabilecek.

Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerde yabancı dil ile öğretim yapılan programlara kayıt yaptıracak adayların, "Açıköğretim Sistemi Yabancı Dille Öğretim Yapan Programların Yabancı Dil Yeterlik Sınavı Uygulama Esasları"ndaki koşullardan birini sağlamaları gerekiyor.

İnternet başvuru işlemleri, "http://aof.anadolu.edu.tr" adresinden 5 Eylül Salı günü saat 09.00'da başlayıp, 16 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de sona erecek. Bu tarihler arasında mazeretleri nedeniyle kayıt yaptıramayanlar, 18 Eylül Pazartesi günü bizzat veya yakınları aracılığıyla başvurarak kayıt yaptırabilecek. İnternetten başvuru yapmayan adaylar kayıt yaptıramayacak. Adaylar, internet başvuru ve kayıt kılavuzunda açıklanan kayıt belgelerini hazırlayarak illerdeki AÖF bürolarına bizzat başvurarak kaydolabilecek.

Adaylar, ders transferi ve muafiyet işlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgiye "www.anadolu.edu.tr/acikogretim" adresinin "Duyurular" bölümünden ulaşabilecek.

Muhabir: Tarkan Demir

Anahtar Kelimeler:
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF)EğitimEskişehirKayıt
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