Afrin'de güdümlü tanksavar silahları ele geçirildi
Terör örgütü PKK'ya ABD tarafından verilen güdümlü tanksavar füzeleri ele geçirildi. Örgüt yandaşlarının bırakıp kaçtığı silahlar arasında ortaya çıkan tanksavarların incelenmesi sürüyor.
ANKARA (AA) - BARIŞ GÜNDOĞAN - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kuşatması altında bulunan Afrin bölgesinin batısında teröristlere ait güdümlü tanksavar silahları ele geçirildi.
Güvenlik güçleri tarafından teröristlere ait çok miktarda mühimmat deposu ele geçirildi. Depolardaki aramalarda ağır silahlar bulundu.
Bu çerçevede Afrin bölgesinin batısında 5 konkurs güdümlü tanksavar silahının, teröristlerce kullanılamadan ele geçirildiği öğrenildi.
Genelkurmay Başkanlığından gün içinde yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3530 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.