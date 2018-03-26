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Afrinli aile terör örgütü YPG/PKK'nın bomba tuzağının kurbanı oldu

Afrin'de 6 kişilik bir aile, terör örgütü YPG/PKK mensuplarının bomba tuzakladığı evlerinin enkazı altında kaldı.

Afrinli aile terör örgütü YPG/PKK'nın bomba tuzağının kurbanı oldu

Afrin'de 6 kişilik bir aile, terör örgütü YPG/PKK mensuplarının bomba tuzakladığı evlerinin enkazı altında kaldı.

26 Mart 2018 Pazartesi 15:57
Afrinli aile terör örgütü YPG/PKK'nın bomba tuzağının kurbanı oldu

AFRİN/AZEZ

Afrin ilçe merkezinde, YPG/PKKlı teröristlerin kaçarken bomba tuzakladığı bir evde meydana gelen patlamada 6 kişilik aile enkaz altında kaldı.

Afrin'deki AA muhabirinin bildirdiğine göre, 6 kişilik Afrinli bir aile, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin ilçe merkezini teröristlerden arındırmasının ardından çatışmalardan kaçtıkları evlerine döndü.

Bir süre sonra YPG/PKK'lıların bomba tuzakladığı evde patlama meydana geldi.

Aile, yıkılan evin enkazı altında kalırken, bir kadının cesedini çıkardı, kurtarılan bir çocuk ise hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine intikal eden TSK ve ÖSO mensubu uzman ekipler, diğer aile üyelerine ulaşmaya çalışıyor.

TSK ve ÖSO, 18 Mart'ta Afrin ilçe merkezini ele geçirmişti ancak teröristlerce yerleştirilen mayınların temizlenmesi işlemi devam ediyor.

Muhabir: Ömer Koparan-Adham Kako

Anahtar Kelimeler:
AfrinBombaDünyaÖSOTSKTuzak
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