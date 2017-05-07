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07 Mayıs 2017 Pazar 11:23

Ahlaksız büyücü; Büyü bozmak için kız kardeşlerle evlendi

İki kız kardeşi 'Sizde büyü var' diyerek tuzağına düşüren adam polis tarafından yakalandı. Genç kadınlar bozulan psikolojileri yüzünden hastaneye yatırıldı.

Ahlaksız büyücü; Büyü bozmak için kız kardeşlerle evlendi
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Ahlaksız büyücü; Büyü bozmak için kız kardeşlerle evlendi

Büyü bozma bahanesiyle doktorla evli bir kadını boşandırıp nikahına alan, aynı kadının kız kardeşi ile nikahsız yaşamaya başlayan büyücü Hamdullah İ. polis tarafından gözaltına alındı. Ruh sağlığı bozulan iki kız kardeş ise hastanede tadavi görüyor.
Adana'da bir kişi, büyü bozma bahanesiyle doktor kocasından ayrılan öğretmen ile evlendi, ablasıyla da birlikte yaşamaya başladı. Olayı öğrenen anne, dolandırıcıdan şikayetçi oldu, kızlar ise tedavi altına alındı
Adana büyücü

Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre, öğretmen M.D.İ. (39), bir doktor ile evlendi. Ancak genç öğretmen bir süre sonra yaşadığı sorunlardan dolayı psikolojisi bozulunca eşinden ayrıldı. Bu arada, öğretmen M.D.İ. kendisi gibi psikolojik rahatsızlığı bulunan ablası A.Ö. (43) ile hastanelere giderek tedavi olmak istedi.

Sağlıklarına kavuşamayan kız kardeşlere komşularından biri, "Sizde büyü var, benim tanıdığım bir kişi var büyü bozuyor" dedi. Kız kardeşler komşularının tavsiyesi üzerine büyü bozduğu iddia edilen Hamdullah İ. (55) ile buluştu. Hamdullah İ. kadınlarla görüştüğünde kendilerini iyileştirebileceğini ancak büyü olduğunu, büyünün bozulması için M.D.İ. ile evlenmesi gerektiğini söyledi.

EVLİLİK TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Genç öğretmen de Hamdullah İ.'nin evlilik teklifini kabul etti. Hamdullah İ. ile M.D.İ. evlendi. Ancak aradan zaman geçmesine rağmen kadınların rahatsızlığı düzelmedi. Bunun üzerine Hamdullah İ., eşinin ablası A.Ö. ile de evlenmesi gerektiğini, büyünün ancak böyle bozulacağını söyledi. Bunun üzerine A.Ö. de resmi nikah olmadan Hamdullah İ. ile birlikte olmaya başladı.

ANNELERİ POLİSE ŞİKAYETÇİ OLDU

Buna rağmen ruhsal sorunlarından kurtulamayan kız kardeşler durumu anneleri Y.Ö.'ye anlattı. Anne ise polisi arayarak iki kızını bir kişinin büyü bozma bahanesiyle kandırıp faydalandığını, paralarını da yediğini ileri sürdü. Polis bunun üzerine araştırma başlattı. Yapılan araştırma sonunda Hamdullah İ. gözaltına alındı. Emniyete getirilen Hamdullah İ. asıl kendisinin mağdur olduğunu, kimseye zorla bir şey yapmadığını, kimsenin de parasını yemediğini söyledi.
Zanlı ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hamdullah İ., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan, psikolojik sorunları bulunan kız kardeşler, ruh sağlığı hastanesinde tedavi altına alındı.
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Adana Büyücü
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