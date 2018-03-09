Ahmet Şık ve Murat Sabuncu için tahliye kararı

Cumhuriyet Gazetesi davasında Ahmet şık ve Murat Sabuncu için tahliye kararı verildi. Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarının yargılandığı davada, Ahmet Şık ve Murat Sabuncu'nun tahliyesine karar verildi..Cumhuriyet Gazetesi davasında önemli bir gelişme yaşandı. Duruşma savcısı Hacı Hasan Bölükbaşı, Ahmet Şık, Murat Sabuncu ve Akın Atalay'ın da aralarında bulunduğu 4 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Sanık avukatlarının tahliyeye ilişkin talebinin ardından mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan Ahmet Şık ve Murat Sabuncu’nun tahliye edilmesine karar verdi. Heyet, Akın Atalay ile Ahmet Kemal Aydoğdu’nun ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Sözcü