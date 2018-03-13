Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya BM Genel Kurulunda

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Savaş, terör ve göçün kadın ve çocuklar üzerinde açtığı derin yaraları hafitletmek için elimizden geleni yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Ben sadece Suriyeli kadınların değil, aynı zamanda Rohingya kadınlarının gözlerindeki acılara şahit olmuş bir kadın bakanım ve bu toplantıda kadınların yaşadığı bu drama dikkati çekmek istiyorum.'' dedi.

Kaya, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Kadının Statüsü Komisyonu 62. Oturumu'nda konuşma yaptı.

Kaya, "Kadınların katkısı olmadan sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak imkansız ve bu nedenle, kadınların neredeyse tüm yaşam alanlarında hak sahibi olmaları hayati bir önem taşıyor.'' dedi.

Son 15 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu alanda ''sessiz bir devrim'' yapıldığını belirten Kaya, bu süreçte kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi, kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadınların güçlendirilmesini konusunda temel politikalar oluşturduklarını anlattı.

Kadınların güçlendirilmesi için uygulanan politika ve projeler sonucunda, eğitim ve istihdamın artırılmasında, kadınların karar alma mekanizmalarında hak ettikleri statüye sahip olmalarını sağlayacak önemli ilerlemeler kaydedildiğini söyleyen Kaya, Türkiye olarak son 15 yılda kız çocuklarının ortaöğretime katılım oranını yaklaşık iki kat, yükseköğretimde ise üç kat artırdıklarını ifade etti.

Son 12 yılda ise kadınların iş gücüne katılım oranını yüzde 45, kadın istihdam oranını yüzde 75 artırdıklarını belirten Kaya, kadınların girişimciliğini teşvik etmeye yönelik adımlar da atttıklarını kaydetti.

Çalışan annelere destek olma ve çocuk bakımını kolaylaştırmaya yönelik annelik, süt izinleri, doğum izinleri, esnek çalışma modelleri düzenlemeleri getirdiklerini anlatan Kaya, ''Türkiye'de sağlık alanında gerçekleştirdiğimiz büyük dönüşüm, kadınların sağlık hizmetlerine de yansımıştır. Bugün Türkiye olarak, doğum öncesi bakım hizmetlerine erişimde yüzde 99 ve sağlık çalışanlarıyla doğumda yüzde 98 gibi yüksek oranlara ulaştık.'' dedi.

Eğitim ve sağlık hizmetlerinin kırsal alandaki kadınların dezavantajlı olduğu temel alanlar olduğuna ve tarım alanında çalışan birçok kadının da sosyal güvencesinin bulunmadığına işaret eden Kaya, ''Türkiye olarak eğitim ve sağlık alanlarında gerçekleştirdiğimiz ilerlemeler, kırsal alandaki kadınların durumunu da iyileştirdi. Ayrıca, gerçekleştirdiğimiz yasal düzenlemeyle sosyal güvence eksikliğini de büyük ölçüde ortadan kaldırdık ve çiftçi kadınlarımızı sosyal güvenlik sistemine dahil ettik.'' diye konuştu.

Günümüzde kırsaldaki kadınlarla kıyaslanamayacak düzeyde yoksulluk içinde yaşayan milyonlarca kadının bulunduğunu vurgulayan Kaya, ''Bugün savaş, terör ve göç en çok kadınları ve çocukları etkiliyor.'' ifadesini kullandı.

Türkiye'nin 3,5 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığına ve bunların yüzde 71'nin kadın ve çocuk olduğuna işaret eden Kaya, ''Türkiye tarihin hiçbir döneminde ezilene sırtını dönmedi çünkü insanı ve insani değerleri canlı tutmak bizim için kutsaldır.'' dedi.

Türkiye'nin Suriyeli mültecilerin eğitim, sağlık, gıda ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşıladığını kaydeden Kaya, ''Savaş, terör ve göçün kadın ve çocuklar üzerinde açtığı derin yaraları hafitletmek için elimizden geleni yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Ben sadece Suriyeli kadınların değil, aynı zamanda Rohingya kadınlarının gözlerindeki acılara şahit olmuş bir kadın bakanım ve bu toplantıda kadınların yaşadığı bu drama dikkati çekmek istiyorum.'' şeklinde konuştu.

Muhabir: Betül Yürük