Akar, Kore Genelkurmay Başkan Yardımcısı Jongsup'u kabul etti

ANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kore Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Korgeneral Jongsup Lee ve beraberindeki heyetle görüştü.
Muhabir: Esin Işık
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Kore Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Korgeneral Jongsup Lee ve beraberindeki heyetle görüştü.
ANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kore Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Korgeneral Jongsup Lee ve beraberindeki heyetle görüştü.
Muhabir: Esin Işık