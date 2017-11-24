Akar, Kore Genelkurmay Başkan Yardımcısı Jongsup'u kabul etti

ANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kore Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Korgeneral Jongsup Lee ve beraberindeki heyetle görüştü.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre kabulde, Jongsup'a iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi kapsamında gösterdiği katkılardan dolayı Türk Silahlı Kuvvetleri Liyakat Madalyası tevcih edildi.

Muhabir: Esin Işık