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Akdeniz için Birlik Genel Sekreteri Sijilmassi: Türkiye, Akdeniz ülkeleri için ilham kaynağı

Akdeniz için Birlik Genel Sekreteri Sijilmassi, "Türkiye'nin başarı hikayesini birçok Akdeniz ülkesi için ilham kaynağı olarak görüyoruz. Çünkü Türkiye oldukça önemli sosyo-ekonomik gelişmeye sahip" dedi.

Akdeniz için Birlik Genel Sekreteri Sijilmassi: Türkiye, Akdeniz ülkeleri için ilham kaynağı

Akdeniz için Birlik Genel Sekreteri Sijilmassi, "Türkiye'nin başarı hikayesini birçok Akdeniz ülkesi için ilham kaynağı olarak görüyoruz. Çünkü Türkiye oldukça önemli sosyo-ekonomik gelişmeye sahip" dedi.

22 Kasım 2017 Çarşamba 11:58
Akdeniz için Birlik Genel Sekreteri Sijilmassi: Türkiye, Akdeniz ülkeleri için ilham kaynağı

ANKARA (AA) - MELTEM BULUR - Akdeniz için Birlik (AiB) Genel Sekreteri Fathallah Sijilmassi, "Türkiye'nin başarı hikayesini birçok Akdeniz ülkesi için ilham kaynağı olarak görüyoruz. Çünkü Türkiye oldukça önemli sosyo-ekonomik gelişmeye sahip." dedi.

Resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Sijilmassi, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. AiB'nin 28'i Avrupa Birliği (AB) ve 15'i Güney ve Doğu Akdeniz ülkeleri olmak üzere 43 üyeli bölgesel ve uluslararası bir platform olduğunu dile getiren Sijilmassi, birliğin aynı zamanda 1995'te kurulan ve Avrupa-Akdeniz ortaklığı olarak da bilinen Barselona Süreci'nin devamı niteliğinde olduğunu söyledi.

"Birlikte daha güçlüyüz" varsayımıyla yola çıktıklarını belirten Sijilmassi, birliğin amacının üye ülkeler arasındaki bölgesel iş birliğini geliştirmek olduğunun altını çizdi.

"Bölgesel boyuttaki sorunlara bölgesel çözümler gerekiyor"

Sijilmassi, "AB ve Akdeniz ülkeleri birlikte ortak gündemler üzerine çalışabilir. Daha iyi küresel ve ortak bakış açısıyla tartışılması halinde güvenlikle doğrudan bağlantılı göç, sığınmacılar, terörizm, aşırıcılık gibi sınamalar ve yanı sıra rekabet edebilirlik, ekonomik büyüme, işsizlik, iklim değişikliği gibi tüm sorunların üstesinden daha iyi gelinebilir. Önümüzde duran tüm sorunlar bölgesel boyutta ve bu nedenle bölgesel çözümler gerekiyor." diye konuştu.

Bu sorunların çözümünü somut bir şekilde hayata geçirebilmek için "politika, platform ve projeler" stratejisini uyguladıklarını belirten Sijilmassi, kendilerinin hükümetler arası bir birlik niteliği taşıdıklarını, dolayısıyla hükümetlerin ortak öncelikleri çerçevesinde çalıştıklarını dile getirdi.

"Türkiye'nin doğal bir liderlik rolü var"

Türkiye ile AiB arasındaki ilişkileri de değerlendiren Sijilmassi, şunları söyledi:

"Türkiye'nin, büyüklüğü, potansiyeli, gücü ve ekonomik büyümesi dolayısıyla AiB faaliyetlerinde doğal bir liderlik rolü var. Ayrıca çok daha aktif rol oynama konusunda niyeti var. Bu resmi ziyaretim ilk değil, daha önce de düzenli şekilde Türk yetkililerle görüş alışverişinde bulunuyorduk. Ancak bu ziyaret iş birliğinde hangi düzeyde olduğumuz ve bunu nereye götürebileceğimizi konuşma fırsatı bulacak olmam bakımından önemli ve bundan dolayı oldukça memnun oldum. Bu iş birliğini ileriye götürme konusunda da oldukça istekliyiz.

"Çözüm istikrar ve kalkınmaya yatırım yapmak"

Sijilmassi, Türkiye'nin birliğe finansal katkıda da bulunduğunu vurguladı. Ziyareti sırasında Türkiye'de uluslararası çapta özel sektör, organizasyonlar ve finans kurumlarını belirli temalarda bir araya getirecek iki ya da üç konferansa ilişkin detaylar üzerinde çalıştıklarını anlatan Sijilmassi, "Türkiye'nin başarı hikayesini birçok Akdeniz ülkesi için ilham kaynağı olarak görüyoruz. Çünkü Türkiye oldukça önemli sosyo-ekonomik gelişmeye sahip." ifadelerini kullandı.

Bu sorunlara yol açan temel nedenlerin istikrar ve kalkınma olduğunu ifade eden Sijilmassi, bu nedenle barışın istikrarı ve kalkınmaya yatırım yapılması gerektiğinin altını çizdi. Sijilmassi, "Sürdürülebilir çözümler göçü durdurmaz ama pozitif hareketliliğe, yaratıcılığa, yenilikleri ve bilgiyi paylaşmaya, yapıcı anlayışa dönüştürebilir." değerlendirmesinde bulundu.

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Türkiye
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