Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
109083
ALTIN
147.543
DOLAR
3.4406
STERLİN
4.5687
EURO
4.1239
UEFA'dan iki maça soruşturma
UEFA'dan iki maça soruşturma
Medipol Başakşehir ilk peşinde
Medipol Başakşehir ilk peşinde
Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Erman Kunter: Galatasaray'ın hedefleri, her yerde en yukarısı
Erman Kunter: Galatasaray'ın hedefleri, her...
Metin Oktay kabri başında anıldı
Metin Oktay kabri başında anıldı

Akıncı Üssü davasında 25. celse

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın 25. celsesi başladı.

Akıncı Üssü davasında 25. celse

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın 25. celsesi başladı.

13 Eylül 2017 Çarşamba 11:51
Akıncı Üssü davasında 25. celse

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davanın 25. celsesine başlandı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, sanık avukatları, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığının da aralarında bulunduğu müştekilerin avukatları ile bazı müştekiler katılıyor.

&amp;lt;br class="k-br" /&amp;gt;

Duruşmada, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin bombalanması emrini veren eski Pilot Kurmay Binbaşı Mehmet Fatih Çavur savunma yapacak.

Muhabir: Serdar Açıl,Tanju Özkaya

Anahtar Kelimeler:
Akıncı ÜssüAkıncı Üssü DavasıMehmet Fatih ÇavurTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger: AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerinde bir duraksama yok
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger: AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerinde bir duraksama yok
Karayipler ve ABD'yi vuran Irma kasırgası 55 can aldı
Karayipler ve ABD'yi vuran Irma kasırgası 55 can aldı
Vakıflar'dan Diyanet'e 'meşruta' tahsisi
Vakıflar'dan Diyanet'e 'meşruta' tahsisi
Hakkari'ye atanan öğretmenler Kürtçe öğreniyor
Hakkari'ye atanan öğretmenler Kürtçe öğreniyor
Suriye'nin yüzde 37'si PKK/PYD ile DEAŞ işgalinde
Suriye'nin yüzde 37'si PKK/PYD ile DEAŞ işgalinde
Kızılay Başkanı Kınık'tan Arakan çağrısı
Kızılay Başkanı Kınık'tan Arakan çağrısı
Kabataş-Mahmutbey Metrosu Türkiye'nin gururu oldu
Kabataş-Mahmutbey Metrosu Türkiye'nin gururu oldu
İlk ders zili pazartesi çalacak
İlk ders zili pazartesi çalacak

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim